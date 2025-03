Po klapie Mickey 17 Warner Bros. przesuwa daty premier potencjalnych hitów

Jeden z tych filmów to wyczekiwany film Paula Thomasa Andersona. Drugi – nowa wersja Narzeczonej Frankensteina.

Po klapie Mickey 17 i wypłynięciu informacji o problemach w studiu, Warner Bros. zdecydowało się na istotne zmiany w swoim kalendarzu premier. Przesunięto daty debiutów dwóch dużych produkcji, co może być próbą lepszego dostosowania strategii marketingowej do oczekiwań widzów i sytuacji w branży. Warner Bros. przesuwa pionki na swojej szachownicy Jednym z filmów, który zmienił datę premiery, jest One Battle After Another Paula Thomasa Andersona, reżysera takich filmów jak Magnolia, Mistrz, Aż poleje się krew. Jego nowy film określany jest mianem jednego z najbardziej oczekiwanych filmów tego roku, potencjalny faworyt sezonu nagród. Produkcja, która pierwotnie miała trafić do kin 8 sierpnia, teraz zadebiutuje 26 września. Data ta należała wcześniej do innej dużej produkcji Warner Bros. – The Bride!, nowej wersji historii Narzeczonej Frankensteina. Studio przesunęło premierę tego filmu aż na 6 marca 2026 roku. W jednej z głównych ról zobaczymy Christiana Bale'a.

One Battle After Another będzie miał dostęp do licznych ekranów IMAX, a także wybranych kin obsługujących formaty 70 mm i VISTA VISION. Nowa data otwiera przed filmem możliwość debiutu na jesiennym wydarzeniu, takim jak Festiwal Filmowy w Wenecji. Nie jest tajemnicą, że One Battle After Another to najdroższy film w karierze PTA – według doniesień budżet produkcji przekroczył 140 milionów dolarów.

Film był testowany już kilkukrotnie, a kolejne pokazy odbędą się na początku przyszłego tygodnia. Warner Bros. wciąż dopracowuje strategię marketingową dla tej produkcji, określanej jako “komedia akcji". Scenariusz jest luźno inspirowany powieścią Vineland Thomasa Pynchona. W obsadzie znaleźli się Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio Del Toro, Regina Hall, Alana Haim oraz Teyana Taylor. Przesunięcie One Battle After Another zwolniło termin 8 sierpnia, który teraz zajmie Weapons, nowy thriller Zacha Creggera, który zajmuje się także rebootem Resident Evil. Film, z którym także wiążą się wysokie oczekiwania, nie miał ustalonej daty premiery, tym samym zadebiutuje wcześniej, niż pierwotnie zakładano.

Jakub Piwoński Kulturoznawca, specjalista od promocji, ale także wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał.