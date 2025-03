Reżyser nowego Resident Evil otrzyma zawrotną wypłatę za realizację filmu? Sony pokłada w nim wielkie nadzieje

Zach Cregger, reżyser Barbarzyńców, który zyskał ogromną popularność dzięki temu debiutowi filmowemu (film jest dostępny w bibliotece Max), teraz stanie przed jednym z największych wyzwań w swojej karierze. Sony zdecydowało się postawić na niego, powierzając mu reboot legendarnej serii gier i filmów – Resident Evil. O tym wiemy już od jakiegoś czasu. Studio jednak zdaje się pokładać w nim wielkie nadzieje, co ma potwierdzać zawrotna suma wypłaty.

Zach Cregger zasługuje na tak wielkie pieniądze?

Plotki wskazują, że Cregger ma otrzymać 20 milionów dolarów za reżyserię i napisanie scenariusza do Resident Evil, a także dodatkowe punkty procentowe z zysków filmu. Dla porównania, to ta sama kwota, jaką otrzymują najwięksi reżyserzy Hollywood. Dla Creggera będzie to dopiero trzeci film w karierze, co sprawia, że tak duża wypłata wzbudza uzasadnione wątpliwości. Jednym z pierwszych pytań, które nasuwają się po usłyszeniu o tej sumie, brzmi: czy jego drugi film pt. Weapons, z premierą w 2026, musi być rzeczywiście tak rewelacyjny, że studio postanowiło obdarować Creggera takimi pieniędzmi? Sony musi wiedzieć coś, czego nie wiemy my i mieć absolutną pewność, że reboot Resident Evil będzie hitem.