Hogwarts Legacy 2 może postawić na multiplayer. Oferty pracy zdradzają plany Avalanche

Niedawno poznaliśmy fenomalny wynik sprzedaży Hogwarts Legacy. Sukces gry sprawił, że kolejna część osadzona w świecie czarodziejów stała się niemal pewna, a najnowsze wieści sugerują, iż może ona przynieść spore zmiany w dotychczasowej formule rozgrywki. Analiza ofert pracy publikowanych przez Warner Bros. Games dla studia Avalanche Software rzuca zupełnie nowe światło na to, czego fani mogą spodziewać się w przyszłości.
Oferty pracy WB Games ujawniają plany. Hogwarts Legacy 2 zmierza w stronę online?
Nowe informacje wskazują na możliwe odejście od wyłącznie samotnej wędrówki po zamku na rzecz trybu wieloosobowego o charakterze sieciowym. Wśród wymagań stawianych nowym pracownikom na stanowiskach inżynierskich pojawiają się wzmianki o konieczności posiadania doświadczenia w obsłudze infrastruktury serwerowej oraz systemów zarządzania poczekalniami.
Takie zaplecze techniczne jest niezbędne do stworzenia stabilnego środowiska, w którym użytkownicy mogliby rywalizować ze sobą w czasie rzeczywistym. Dla wielu odbiorców jest to wyraźny sygnał, że twórcy planują wdrożyć elementy, o które społeczność dopominała się od dnia premiery oryginału, takie jak widowiskowe mecze quidditcha czy zaawansowany system magicznych pojedynków między graczami. Co więcej, powtarzające się odniesienia do usług typu live-service mogą sugerować, że kontynuacja będzie stale aktualizowana lub nawet udostępniona w modelu darmowym.
Avalanche, oddział WB Games Inc., poszukuje starszego inżyniera oprogramowania, który dołączy do zespołu doświadczonych weteranów branży pracujących nad nową sieciową grą RPG z trybem multiplayer. Osoba na tym stanowisku będzie ściśle współpracować z zespołami inżynieryjnymi projektu oraz liderami działów artystycznych i projektowych, odpowiadając za zaprojektowanie i wdrożenie backendowej infrastruktury dla sieciowego RPG.
