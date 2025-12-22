Zaloguj się lub Zarejestruj

Hogwarts Legacy 2 może postawić na multiplayer. Oferty pracy zdradzają plany Avalanche

Patrycja Pietrowska
2025/12/22 16:00
Ogłoszenia rekrutacyjne zdradzają kierunek zmian.

Niedawno poznaliśmy fenomalny wynik sprzedaży Hogwarts Legacy. Sukces gry sprawił, że kolejna część osadzona w świecie czarodziejów stała się niemal pewna, a najnowsze wieści sugerują, iż może ona przynieść spore zmiany w dotychczasowej formule rozgrywki. Analiza ofert pracy publikowanych przez Warner Bros. Games dla studia Avalanche Software rzuca zupełnie nowe światło na to, czego fani mogą spodziewać się w przyszłości.

Hogwarts Legacy
Hogwarts Legacy

Oferty pracy WB Games ujawniają plany. Hogwarts Legacy 2 zmierza w stronę online?

Nowe informacje wskazują na możliwe odejście od wyłącznie samotnej wędrówki po zamku na rzecz trybu wieloosobowego o charakterze sieciowym. Wśród wymagań stawianych nowym pracownikom na stanowiskach inżynierskich pojawiają się wzmianki o konieczności posiadania doświadczenia w obsłudze infrastruktury serwerowej oraz systemów zarządzania poczekalniami.

Takie zaplecze techniczne jest niezbędne do stworzenia stabilnego środowiska, w którym użytkownicy mogliby rywalizować ze sobą w czasie rzeczywistym. Dla wielu odbiorców jest to wyraźny sygnał, że twórcy planują wdrożyć elementy, o które społeczność dopominała się od dnia premiery oryginału, takie jak widowiskowe mecze quidditcha czy zaawansowany system magicznych pojedynków między graczami. Co więcej, powtarzające się odniesienia do usług typu live-service mogą sugerować, że kontynuacja będzie stale aktualizowana lub nawet udostępniona w modelu darmowym.

Avalanche, oddział WB Games Inc., poszukuje starszego inżyniera oprogramowania, który dołączy do zespołu doświadczonych weteranów branży pracujących nad nową sieciową grą RPG z trybem multiplayer. Osoba na tym stanowisku będzie ściśle współpracować z zespołami inżynieryjnymi projektu oraz liderami działów artystycznych i projektowych, odpowiadając za zaprojektowanie i wdrożenie backendowej infrastruktury dla sieciowego RPG.

GramTV przedstawia:

To kolejny raz, gdy ogłoszenie o pracę sugeruje zmiany w podejściu do rozgrywki w Hogwarts Legacy 2. Wcześniej firma poszukiwała Projektanta Systemów Narracyjnych i Głównego Projektanta Świata. O tym, jaki ostatecznie kształt przybierze kontynuacja popularnej gry, przekonamy się zapewne w przyszłości.

