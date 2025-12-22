Hogwarts Legacy 2 może postawić na multiplayer. Oferty pracy zdradzają plany Avalanche

Niedawno poznaliśmy fenomalny wynik sprzedaży Hogwarts Legacy. Sukces gry sprawił, że kolejna część osadzona w świecie czarodziejów stała się niemal pewna, a najnowsze wieści sugerują, iż może ona przynieść spore zmiany w dotychczasowej formule rozgrywki. Analiza ofert pracy publikowanych przez Warner Bros. Games dla studia Avalanche Software rzuca zupełnie nowe światło na to, czego fani mogą spodziewać się w przyszłości.

Oferty pracy WB Games ujawniają plany. Hogwarts Legacy 2 zmierza w stronę online?

Nowe informacje wskazują na możliwe odejście od wyłącznie samotnej wędrówki po zamku na rzecz trybu wieloosobowego o charakterze sieciowym. Wśród wymagań stawianych nowym pracownikom na stanowiskach inżynierskich pojawiają się wzmianki o konieczności posiadania doświadczenia w obsłudze infrastruktury serwerowej oraz systemów zarządzania poczekalniami.