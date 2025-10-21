Po 7 latach od rozczarowującego finału popularny serial science fiction powróci. Reżyser ma dobre wieści dla fanów

Twórca nowej wersji ujawnił, dlaczego zdecydował się pracować akurat nad tym serialem.

Od dłuższego czasu wiemy już, że powstaje nowy serial ze świata Z Archiwum X. Chociaż szczegóły fabuły nie zostały jeszcze ujawnione, to Ryan Coogler, twórca Creeda i Czarnej Pantery, w najnowszym wywiadzie przyznał, że projekt jest coraz bliżej realizacji. Z Archiwum X – Ryan Coogler ujawnił, co łączy go z oryginalną serią Oryginalne Z Archiwum X powróciło z jedenastym sezonem w 2018 roku, ale finał serialu rozczarował wielu fanów. Widzowie nie mogą liczyć na jego naprawę i nowy serial nie będzie bezpośrednią kontynuacja przygód Muldera i Scully, ale przedstawi zupełnie nowych bohaterów. W rozmowie z serwisem Variety Coogler przyznał, że możliwość zrobienia serialu Z Archiwum X jest dla niego wyjątkowym doświadczeniem.

Podobnie jak moja więź z Rockym łączyła mnie z ojcem, tak Z Archiwum X kojarzy mi się z moją mamą. Mama jest dla mnie wszystkim, jest nawet tu dziś ze mną. To projekt, który ma dla mnie ogromne znaczenie. Chcę, żeby była dumna, a fani zadowoleni. Czytała już część tego, co napisałem i jest zachwycona. Coogler podkreślił, że jego osobista relacja z serialem sprawia, iż podchodzi do projektu z dużym szacunkiem. Dla fanów może to być dobra wiadomość, zwłaszcza po wspomnianym finale jedenastego sezonu. Reżyser wydaje się doskonale rozumieć, jak przywrócić klasyce dawny blask bez utraty jej tożsamości. Jego podejście może być podobne do tego, jakie zastosował przy Creedzie, w którym z szacunkiem oddał hołd oryginałowi, jednocześnie otwierając historię na nowe pokolenie widzów.

Nie wiadomo jeszcze, czy w projekcie pojawią się David Duchovny i Gillian Anderson. Aktorka przyznała w jednym z wywiadów, że rozmawiała z Cooglerem o nowej wersji, co daje fanom nadzieję na choćby symboliczny powrót legendarnych agentów FBI. W sieci pojawiły się również plotki, że główną rolę w nowej odsłonie Z Archiwum X ma zagrać Danielle Deadwyler. Reżyser odniósł się do tych informacji z uśmiechem. Nie mogę ani potwierdzić, ani zaprzeczyć - odpowiedział Coogler. Twórca oryginału, Chris Carter, udzielił nowemu projektowi swojego błogosławieństwa, ale zaznaczył, że nie bierze udziału w jego realizacji.

