Serialowy God of War znalazł pierwszych aktorów. O to nowy Thor i Baldur

Wizualnie aktorzy pasują do tych ról.

Amazon rozpoczyna proces castingów do ekranizacji God of Wara. Do sieci trafiły doniesienia, kto może wcielić się w dwóch kluczowych antagonistów znanych z nordyckiego etapu serii. Produkcja ma już zamówione pierwsze dwa sezony. God of War – wybrano aktorów do ról Thora i Baldura Marka stworzona przez Santa Monica Studio od lat kojarzy się z intensywną akcją i dramatycznym tonem, który szczególnie rozwinął się w nowym cyklu zapoczątkowanym w 2018 roku. Nic dziwnego, że Amazon zainwestował w serialową wersję historii Kratosa oraz Atreusa, zwłaszcza że projekt otrzymał ostatnio potwierdzenie, iż pierwsze odcinki wyreżyseruje laureat Emmy Frederick E. O. Toye.

Według informacji udostępnionych przez cenionego filmowego informatora Daniela Richtmana trwają rozmowy z dwoma aktorami, którzy mogą zagrać Baldura oraz Thora. W przypadku Baldura kandydatem jest Max Parker, znany ostatnio z głównej roli w Boots. Źródła twierdzą, że to on może zostać odtwórcą nieśmiertelnego przeciwnika Kratosa z pierwszej części rebootu. Wczytywanie ramki mediów.

GramTV przedstawia:

Drugie nazwisko dotyczy Thora. W tej roli podobno rozważany jest Ólafur Darri Ólafsson, którego widzowie mogą kojarzyć choćby z drugiego sezonu Rozdzielenia. Aktor miałby wcielić się w brutalnego i niejednoznacznego boga piorunów znanego z God of War: Ragnarok. Wczytywanie ramki mediów. Warto pamiętać, że żadne z tych informacji nie zostało potwierdzone przez Amazon. Zdjęcia mają ruszyć na początku przyszłego roku, dlatego oficjalne ogłoszenia obsady powinny pojawić się stosunkowo szybko. Fani wciąż czekają przede wszystkim na wiadomość o aktorach, którzy zagrają Kratosa i Atreusa. Produkcję współtworzą Sony Pictures Television oraz Amazon MGM Studios przy udziale PlayStation Productions i Tall Ship Productions należącego do showrunnera Rogera D. Moore’a. W zespole producentów wykonawczych znajdują się między innymi Maril Davis, Cory Barlog, Naren Shankar, Matthew Graham, Asad Qizilbash, Carter Swan, Hermen Hulst, Roy Lee oraz Brad Van Arragon. Funkcje współproducentów pełnią Joe Menosky, Marc Bernardin, Tania Lotia, Ben McGinnis oraz Jeff Ketcham.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.