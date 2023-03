Powstaje nowe Z Archiwum X z „różnorodną obsadą” od reżysera Czarnej Pantery

Po pięciu latach od zakończenia Z Archiwum X z Davidem Duchovnym i Gillian Anderson twórcy serialu planują kolejną produkcję ze swojej popularnej serii. Jeszcze w 2020 roku zapowiedziano animowany spin-off The X-Files: Albuquerque, który właśnie został skasowany. Ale Chris Carter, twórca Z Archiwum X, nie zamierza tak łatwo zrezygnować i według najnowszych doniesień pracuje nad aktorskim rebootem z „różnorodną obsadą”.

Powstaje nowe Z Archiwum X od reżysera Czarnej Pantery

Z okazji 30-lecia Z Archiwum X Chris Carter był gościem programu On the Coast with Gloria Macarenko, podczas którego ujawnił, że rozmawiał nt. nowej wersji z Ryanem Cooglerem, czyli reżyserem dwóch części Czarnej Pantery dla Marvela. Jak przyznał w wywiadzie, w nowym Z Archiwum X zabraknie Foxa Muldera i Dany Scully, a pojawią się zupełnie nowi bohaterowie.