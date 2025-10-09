Reboot Z archiwum X ma już nową Danę Scully. To zaskakujący wybór

Szykowany przez Ryana Cooglera reboot kultowego serialu wprowadzi ogromną zmianę w obsadzie. Jak informuje Nexus Point News, w zaawansowanej fazie negocjacji znajduje się Danielle Deadwyler, znana m.in. z filmów Netfliksa Kontrola bezpieczeństwa oraz Lekcja gry na pianinie.

Aktorka ma objąć główną żeńską rolę w nowej wersji serialu. Nie jest jeszcze jasne, czy to nowa Dana Scully, czy też zupełnie inna postać, ale bardziej prawdopodobna jest ta druga opcja. Serial kreowany jest na świeże otwarcie w legendarnej historii o śledztwach w zakresie nadprzyrodzonych zjawisk. Choć fabuła nowego The X-Files trzymana jest w ścisłej tajemnicy, wiele wskazuje na to, że punktem wyjścia ponownie pozostanie duet agentów tropiących zjawiska niewytłumaczalne naukowo. Nie wiadomo jeszcze, kto zagra partnera nowej bohaterki.

Projekt, nad którym pracuje Ryan Coogler, twórca Grzeszników i Creed: Narodzin legendy, powstaje we współpracy z autorem oryginału Chrisem Carterem. Coogler pełni rolę producenta i scenarzysty pilota, a niewykluczone, że także reżysera pierwszego odcinka.

O powrocie marki mówi się od 2023 roku. Pierwotne Z archiwum X zadebiutowało w 1993 roku, wprowadzając widzów w świat teorii spiskowych i kontaktów z obcymi. W rolach głównych wystąpili wówczas David Duchovny i Gillian Anderson, tworząc jedną z najbardziej rozpoznawalnych par w historii telewizji.