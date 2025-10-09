Zaloguj się lub Zarejestruj

Reboot Z archiwum X ma już nową Danę Scully. To zaskakujący wybór

Jakub Piwoński
2025/10/09 13:20
Siłą rzeczy fani będą porównywać aktorkę do Gillian Anderson.

Jak informowaliśmy wcześniej, szykowany jest właśnie reboot kultowego serialu science fiction – Z archiwum X. Za nowy serial odpowiada Ryan Coogler, autor tegorocznego hitu Warner Bros., horroru Grzesznicy. Trwają właśnie negocjacje do głównej roli żeńskiej w serialu. W buty Gillian Anderson ma wejść Danielle Deadwyler.

Danielle Deadwyler
Danielle Deadwyler

Danielle Deadwyler zagra postać kobiecą w Z archiwum X

Szykowany przez Ryana Cooglera reboot kultowego serialu wprowadzi ogromną zmianę w obsadzie. Jak informuje Nexus Point News, w zaawansowanej fazie negocjacji znajduje się Danielle Deadwyler, znana m.in. z filmów Netfliksa Kontrola bezpieczeństwa oraz Lekcja gry na pianinie.

Aktorka ma objąć główną żeńską rolę w nowej wersji serialu. Nie jest jeszcze jasne, czy to nowa Dana Scully, czy też zupełnie inna postać, ale bardziej prawdopodobna jest ta druga opcja. Serial kreowany jest na świeże otwarcie w legendarnej historii o śledztwach w zakresie nadprzyrodzonych zjawisk. Choć fabuła nowego The X-Files trzymana jest w ścisłej tajemnicy, wiele wskazuje na to, że punktem wyjścia ponownie pozostanie duet agentów tropiących zjawiska niewytłumaczalne naukowo. Nie wiadomo jeszcze, kto zagra partnera nowej bohaterki.

Projekt, nad którym pracuje Ryan Coogler, twórca Grzeszników i Creed: Narodzin legendy, powstaje we współpracy z autorem oryginału Chrisem Carterem. Coogler pełni rolę producenta i scenarzysty pilota, a niewykluczone, że także reżysera pierwszego odcinka.

O powrocie marki mówi się od 2023 roku. Pierwotne Z archiwum X zadebiutowało w 1993 roku, wprowadzając widzów w świat teorii spiskowych i kontaktów z obcymi. W rolach głównych wystąpili wówczas David Duchovny i Gillian Anderson, tworząc jedną z najbardziej rozpoznawalnych par w historii telewizji.

Źródło:https://www.nexuspointnews.com/post/exclusive-danielle-deadwyler-is-in-talks-to-star-in-ryan-cooglers-the-x-files

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


