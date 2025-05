Gwiazda oryginalnego Z Archiwum X zgłasza się do rebootu. Chwali twórcę nowej wersji

Czy to otworzy drzwi do angażu w reboocie Z Archiwum X?

Powiedziałam mu: „Jeśli ktoś miałby się tym zająć, jesteś idealną osobą. Powodzenia, dzwoń do mnie”. Jeśli pewnego dnia zadzwoni telefon i wszystko będzie odpowiednie – może wrócę.

Od dłuższego czasu wiemy, że powstaje nowe Z Archiwum X. Niedawno do sieci trafiły pierwsze szczegóły nowej wersji, ale wciąż nie jest jasne, czy w serialu zobaczymy Gillian Anderson i Davida Duchovny’ego. Aktorka miała okazję wystąpić w programie This Morning na antenie ITV1, gdzie promowała swój najnowszy film The Salt Path. W pewnym momencie rozmowa zeszła na reboot Z Archowim X. Anderson przyznała, że miała już okazję rozmawiać z Ryanem Cooglerem, ale obecnie żadne szczegóły jej powrotu nie zostały jeszcze ustalone.

Sam Coogler, znany z takich hitów jak Czarna Pantera i niedawnych Grzeszników, również potwierdził rozmowy z Anderson podczas swojego wystąpienia w podcaście Last Podcast on the Left. Dodał, że chce zrobić serial zarówno dla fanów oryginalnego, ale i pozyskać zupełnie nowych widzów.