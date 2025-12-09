Zaloguj się lub Zarejestruj

Po 25 latach najlepsze fantasy w historii Hollywood wraca ponownie do kin

Jakub Piwoński
2025/12/09 16:40
Ten niepodważalny hit Warner Bros. i New Line Cinema będzie miał ponownie okazję do tego, by zaistnieć w kinach. I zarobić “kilka” dolarów więcej.

Nie ma w historii kina fantasy bardziej spektakularnego i bardziej angażującego. W chwili oczekiwania na kolejny rozdział Władcy Pierścieni, który ma nadejść w 2027, raz jeszcze przypomnimy sobie o fenomenie tego widowiska. Warner Bros. potwierdziło, że w styczniu 2026 roku na wielkie ekrany wróci cała trylogia Władcy Pierścieni Petera Jacksona. Reedycja będzie uczczeniem 25. rocznicy premiery Drużyny Pierścienia i – co najważniejsze dla fanów – obejmie wyłącznie wersje rozszerzone. Wcześniej informowaliśmy także, że do kin wróci Avengers: Koniec gry, kontynuując trend powrotów blockbusterów na wielki ekran.

Władca Pierścieni
Władca Pierścieni

Władca Pierścieni wraca do kin

Przypomnijmy, że pierwsza, główna trylogia, zebrała z kin prawie 3 miliardy dolarów. Kolejna trylogia, Hobbita, jeszcze te liczby powiększyła. Nic dziwnego, że tytuł powraca, zwłaszcza, że trwają pracę przy kolejnym filmie. Według informacji ujawnionych przez Variety, pierwsze filmy powrócą do amerykańskich kin w dwóch turach: 16–19 oraz 23–25 stycznia. Za wydarzenie odpowiadają Fathom Entertainment oraz Warner Bros., które chcą ponownie zaprosić widzów do Śródziemia. To logiczny krok, ponieważ odnowiona wersja trylogii zaledwie rok temu triumfalnie wróciła na ekrany w Wielkiej Brytanii, przyciągając rzesze fanów spragnionych epickiej przygody i kinowego rozmachu. Bardzo możliwe, że także polscy widzowie będą mieli okazję ponownie zobaczyć dzieło Petara Jacksona.

GramTV przedstawia:

Powrót Władcy Pierścieni wpisuje się w szerszy trend przywracania klasyków na duży ekran. W obliczu ewentualnej fuzji Warner Bros. i Netflixa studia chcą wyraźnie pokazać, że doświadczenie kinowe nie zniknie. Cyfrowe platformy rozwijają się w błyskawicznym tempie, ale to właśnie sala kinowa wciąż gwarantuje widzom emocje, których nie da się odtworzyć w domu. Rocznicowa reedycja Władcy Pierścieni tylko umacnia trend ponownego spotkania z klasykami kina. Jedno jest pewne: Śródziemie jeszcze długo będzie miejscem, do którego będziemy chcieli wracać na dużym ekranie.

Źródło:https://www.empireonline.com/movies/news/lord-of-the-rings-sets-january-2026-cinema-re-release-for-fellowship-of-the-rings-25th-anniversary/

Popkultura
film
kino
fantasy
Władca Pierścieni
Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


