Po 25 latach najlepsze fantasy w historii Hollywood wraca ponownie do kin

Ten niepodważalny hit Warner Bros. i New Line Cinema będzie miał ponownie okazję do tego, by zaistnieć w kinach. I zarobić “kilka” dolarów więcej.

Nie ma w historii kina fantasy bardziej spektakularnego i bardziej angażującego. W chwili oczekiwania na kolejny rozdział Władcy Pierścieni, który ma nadejść w 2027, raz jeszcze przypomnimy sobie o fenomenie tego widowiska. Warner Bros. potwierdziło, że w styczniu 2026 roku na wielkie ekrany wróci cała trylogia Władcy Pierścieni Petera Jacksona. Reedycja będzie uczczeniem 25. rocznicy premiery Drużyny Pierścienia i – co najważniejsze dla fanów – obejmie wyłącznie wersje rozszerzone. Wcześniej informowaliśmy także, że do kin wróci Avengers: Koniec gry, kontynuując trend powrotów blockbusterów na wielki ekran.

Władca Pierścieni wraca do kin

Przypomnijmy, że pierwsza, główna trylogia, zebrała z kin prawie 3 miliardy dolarów. Kolejna trylogia, Hobbita, jeszcze te liczby powiększyła. Nic dziwnego, że tytuł powraca, zwłaszcza, że trwają pracę przy kolejnym filmie. Według informacji ujawnionych przez Variety, pierwsze filmy powrócą do amerykańskich kin w dwóch turach: 16–19 oraz 23–25 stycznia. Za wydarzenie odpowiadają Fathom Entertainment oraz Warner Bros., które chcą ponownie zaprosić widzów do Śródziemia. To logiczny krok, ponieważ odnowiona wersja trylogii zaledwie rok temu triumfalnie wróciła na ekrany w Wielkiej Brytanii, przyciągając rzesze fanów spragnionych epickiej przygody i kinowego rozmachu. Bardzo możliwe, że także polscy widzowie będą mieli okazję ponownie zobaczyć dzieło Petara Jacksona.