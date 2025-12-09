Statua z The Game Awards zapowiada powrót jednej z najlepszych serii RPG? To może być prawdziwy hit, ale jest jeden problem

Jeżeli te plotki okażą się prawdziwe, będzie to wielkie wydarzenie podczas nadchodzącej gali.

Wokół enigmatycznej statuy demona, którą Geoff Keighley pokazał pod koniec listopada, narasta coraz więcej teorii. Najnowsza z nich sugeruje, że to zapowiedź trzeciej odsłony Divinity: Original Sin. Tak twierdzi hiszpański youtuber znany z przecieków dotyczących Xbox Game Pass, Extas1s. Choć leaker nie należy do najbardziej wiarygodnych źródeł, jego wcześniejsze trafne informacje, chociażby o Elden Ring: Nightreign sprawiły, że wiele osób z uwagą śledzi każde kolejne przecieki od niego. Divinity: Original Sin 3 zostanie zapowiedziany na The Game Awards? Statua, ustawiona pośrodku pustynnego krajobrazu, przyciąga uwagę bogatymi zdobieniami. Wśród nich można dostrzec między innymi krokodyla, niedźwiedzia, elementy fantastycznego pancerza oraz liczne czaszki i ghule. Według Keighleya pełne wyjaśnienie tajemnicy poznamy dopiero jedenastego grudnia podczas The Game Awards. Do tego czasu organizator nie zdradził żadnych konkretów.

W ostatnich dniach pojawiały się różne interpretacje tego, co może oznaczać demoniczna rzeźba. Część graczy była przekonana, że chodzi o zapowiedź dodatku do Diablo 4. Te spekulacje szybko straciły na wiarygodności po komentarzu znanego branżowego dziennikarza Jasona Schreiera, który jednoznacznie zaprzeczył powiązaniu z marką Blizzarda. Szybko upadła również teoria o nowym God of War osadzonym w Egipcie. Doniesienia zdementował sam Cory Barlog, reżyser ostatnich odsłon serii. Schreier miał także rozwiać nadzieje fanów The Elder Scrolls sugerując, że statua nie jest związana z szóstą częścią cyklu Bethesdy.

W tej sytuacji to właśnie Divinity: Original Sin 3 stało się najbardziej prawdopodobnym kandydatem wśród plotek. Seria Larian Studios od lat cieszy się statusem kultowej. Jej druga odsłona, wydana w 2017 roku, zdobyła uznanie zarówno dzięki rozbudowanym systemom rozgrywki, jak i charakterystycznej izometrycznej perspektywie. Cykl zawsze był porównywany do Baldur’s Gate 3, choć brakowało mu rozmachu i budżetu, które Larian mógł przeznaczyć na widowiskowe przerywniki filmowe oraz pełną obsadę aktorską w grze osadzonej w świecie Dungeons & Dragons. Po ogromnym sukcesie Baldur’s Gate 3 oczekiwania wobec kolejnych projektów studia znacząco wzrosły. Swen Vincke, szef Larian Studios, podkreślał ostatnio, że zespół pracuje równolegle nad dwiema produkcjami, określając kolejną grę mianem bardzo ambitnej. Zapowiedź może być jednak odległa, gdyż kolejne premiery studia mają szansę trafić na rynek dopiero pod koniec dekady.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.