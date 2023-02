PlayStation wypuściło oficjalne znaczki ze swoimi grami. Limitowana edycja dla kolekcjonerów

PlayStation mocnym marketingowym uderzeniem rozpoczęło ten rok. Jeszcze w styczniu informowaliśmy o pojawieniu się w kilku miastach na całym świecie najróżniejszych wielkich figur związanymi z markami Japończyków, w tym ogromne PlayStation 5 na ulicach Rzymu, a także otwarciem restauracji w klimatach Horizon Forbidden West, czy spotem na żywo zapowiadającym przyszłe gry na konsole Sony. Tym razem firma zdecydowała się wydać niespodziankę dla kolekcjonerów, a w szczególności filatelistów. W Chorwacji od 22 lutego ruszy sprzedaż limitowanych znaczków z popularnymi bohaterami gier na PlayStation.

Kolekcjonerskie znaczki z gier Sony

Do sprzedaży trafią cztery znaczki z gier: God of War Ragnarok, Ratchet & Clank: Rift Apart, Horizon Forbidden West oraz The Last of Us: Part I w liczbie zaledwie 50 tysięcy sztuk. Możemy się więc spodziewać błyskawicznej wyprzedaży wszystkich dostępnych sztuk limitowanej edycji znaczków, których część z pewnością trafi do serwisów aukcyjnych w mocno zawyżonych cenach.