Halo Infinite jednak żyje. Twórcy niespodziewanie dodali nowy tryb PvE

Mikołaj Berlik
2026/05/07 11:20
Halo Studios zaskoczyło graczy nową zawartością kilka miesięcy po zapowiedzi zakończenia rozwoju gry.

Jeszcze niedawno wydawało się, że Halo Infinite powoli zmierza ku końcowi swojego rozwoju. Tym większym zaskoczeniem okazała się nowa aktualizacja Firefight: Gauntlet, którą Halo Studios udostępniło kilka miesięcy po wcześniejszych zapowiedziach dotyczących zakończenia wsparcia gry.

Halo Infinite – nowe wyzwania dla graczy

Nowy tryb PvE opiera się na formule klasycznego Firefight, ale tym razem deweloperzy postawili na bardziej rozbudowaną strukturę rozgrywki. Gracze muszą przedostać się przez pięć kolejnych stref pełnych przeciwników i bossów, a każda następna arena oferuje wyraźnie wyższy poziom trudności. Przejście do kolejnego obszaru wymaga pokonania głównego przeciwnika w aktualnej lokacji. Pomiędzy etapami pojawiają się krótkie momenty na uzupełnienie zapasów i przygotowanie się do następnych walk. Halo Studios podkreśla jednak, że Firefight: Gauntlet nie jest zwykłym trybem hordy, ponieważ całość została wzbogacona o dodatkowe mechaniki.

Twórcy przygotowali między innymi rozwijane statystyki postaci, specjalne cele eliminacyjne oraz automatycznie skalujący się poziom trudności. Oznacza to, że im dalej dotrzemy, tym bardziej agresywni i wymagający będą przeciwnicy. W praktyce nowy tryb ma premiować współpracę drużyny i dobrą koordynację podczas starć z bossami.

Deweloperzy sugerują również, że gracze natrafią na kilka niespodzianek związanych z uniwersum Halo. W oficjalnym opisie aktualizacji wspomniano chociażby o odzyskaniu tajemniczego Oddballa od Harbinger, co już wywołało sporo spekulacji wśród społeczności.

Choć Operation: Infinite miało być ostatnią dużą aktualizacją Halo Infinite, wygląda na to, że Halo Studios nadal chce utrzymywać zainteresowanie grą. Wciąż czekamy na kolejneinformacje o przyszłości serii Halo i projekcie określanym obecnie jako Halo: Campaign Evolved.

Źródło:https://gamingbolt.com/halo-infinite-drops-surprise-firefight-gauntlet-update-after-announcing-end-of-support-last-year

