Halo Infinite jednak żyje. Twórcy niespodziewanie dodali nowy tryb PvE

Jeszcze niedawno wydawało się, że Halo Infinite powoli zmierza ku końcowi swojego rozwoju. Tym większym zaskoczeniem okazała się nowa aktualizacja Firefight: Gauntlet, którą Halo Studios udostępniło kilka miesięcy po wcześniejszych zapowiedziach dotyczących zakończenia wsparcia gry.

Halo Infinite – nowe wyzwania dla graczy

Nowy tryb PvE opiera się na formule klasycznego Firefight, ale tym razem deweloperzy postawili na bardziej rozbudowaną strukturę rozgrywki. Gracze muszą przedostać się przez pięć kolejnych stref pełnych przeciwników i bossów, a każda następna arena oferuje wyraźnie wyższy poziom trudności. Przejście do kolejnego obszaru wymaga pokonania głównego przeciwnika w aktualnej lokacji. Pomiędzy etapami pojawiają się krótkie momenty na uzupełnienie zapasów i przygotowanie się do następnych walk. Halo Studios podkreśla jednak, że Firefight: Gauntlet nie jest zwykłym trybem hordy, ponieważ całość została wzbogacona o dodatkowe mechaniki.