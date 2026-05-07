Wyczekiwana gra indie trafiła do Xbox Game Pass. Mixtape już dostępne

Nowa produkcja studia Beethoven & Dinosaur, odpowiedzialnego wcześniej za dobrze oceniane The Artful Escape, ma przyciągnąć graczy przede wszystkim emocjonalną historią oraz mocno filmowym klimatem. Tym razem gracze śledzą losy trójki przyjaciół, którzy podczas ostatniej nocy liceum ruszają na swoją finałową wspólną przygodę.
Podczas podróży bohaterom towarzyszy specjalnie przygotowana playlista, a kolejne utwory przenoszą ich do wspomnień związanych z młodością. Mixtape pozwala przeżyć pierwsze zauroczenia, nastoletnie imprezy, spontaniczne decyzje i momenty związane z końcem ważnego etapu życia.
Dużą rolę odgrywa także oprawa audiowizualna. Mixtape od pierwszej zapowiedzi przyciągało uwagę charakterystycznym stylem graficznym i muzyką inspirowaną hitami lat 90. To właśnie klimat oraz narracja sprawiły, że produkcja regularnie pojawiała się na listach najbardziej oczekiwanych gier indie.
W drodze na ostatnią wspólną imprezę idealnie dobrana playlista przenosi trójkę przyjaciół w oniryczne rekonstrukcje ich najważniejszych wspomnień z młodości. Poznaj różnorodne narracyjne migawki przedstawiające kluczowe momenty, które ukształtowały ich osobowości. Gracze zanurzą się w świecie nastoletniej pustki, przechodząc przez serię radosnych rozgrywek, od jazdy na deskorolce i latania po robienie zdjęć po godzinach w opuszczonym parku rozrywki, grę w baseball i organizowanie pokazu fajerwerków z tylnego siedzenia samochodu. To największe hity nastoletnich doświadczeń, od pierwszego pocałunku po ostatni taniec.
