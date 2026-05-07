Wyczekiwana gra indie trafiła do Xbox Game Pass. Mixtape już dostępne

Nowa produkcja twórców The Artful Escape może okazać się jedną z największych perełek maja

Nadszedł kolejny dzień, w którym otrzymaliśmy nowy tytuł z majowej listy Xbox Game Pass. Microsoft ponownie rozbudował ofertę o głośną premierę. Od dzisiaj abonenci usługi mogą sprawdzić Mixtape – jedną z najbardziej wyczekiwanych gier niezależnych ostatnich miesięcy.

Nowa produkcja studia Beethoven & Dinosaur, odpowiedzialnego wcześniej za dobrze oceniane The Artful Escape, ma przyciągnąć graczy przede wszystkim emocjonalną historią oraz mocno filmowym klimatem. Tym razem gracze śledzą losy trójki przyjaciół, którzy podczas ostatniej nocy liceum ruszają na swoją finałową wspólną przygodę.