Battlefield 6 z największą mapą w historii gry. Sezon 3 przywraca kultową lokację i sporo nowości

Battlefield 6 już wkrótce otrzyma trzeci sezon zawartości. Twórcy zaprezentowali nowy zwiastun, który potwierdza, że aktualizacja zadebiutuje 12 maja i wprowadzi największą mapę dostępną w grze.
Battlefield 6 – Railway to Golmud i ogrom zmian
Najważniejszym elementem sezonu jest powrót mapy znanej z Battlefield 4 – Golmud Railway. W nowej wersji, nazwanej Railway to Golmud, lokacja została gruntownie przebudowana. To nie tylko odświeżenie wizualne, ale także szereg zmian wpływających na rozgrywkę. Kluczową rolę ponownie odgrywa pociąg pełniący funkcję ruchomego punktu przejęcia. Tym razem został jednak rozbudowany – dodano więcej wagonów, lepsze osłony oraz możliwości poruszania się po jego strukturze. Co istotne, pociąg nie kieruje się już do drużyny, która go przejęła, lecz zmierza w stronę bazy przeciwnika. Ma to sprawić, że punkt będzie częściej przedmiotem walki i pozostanie istotny przez cały mecz.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!