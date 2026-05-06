Battlefield 6 z największą mapą w historii gry. Sezon 3 przywraca kultową lokację i sporo nowości

Nowa aktualizacja zapowiada się na jedną z największych w historii – powraca dobrze znana mapa w zupełnie nowej odsłonie.

Najważniejszym elementem sezonu jest powrót mapy znanej z Battlefield 4 – Golmud Railway. W nowej wersji, nazwanej Railway to Golmud, lokacja została gruntownie przebudowana. To nie tylko odświeżenie wizualne, ale także szereg zmian wpływających na rozgrywkę. Kluczową rolę ponownie odgrywa pociąg pełniący funkcję ruchomego punktu przejęcia. Tym razem został jednak rozbudowany – dodano więcej wagonów, lepsze osłony oraz możliwości poruszania się po jego strukturze. Co istotne, pociąg nie kieruje się już do drużyny, która go przejęła, lecz zmierza w stronę bazy przeciwnika. Ma to sprawić, że punkt będzie częściej przedmiotem walki i pozostanie istotny przez cały mecz.

Battlefield 6 już wkrótce otrzyma trzeci sezon zawartości. Twórcy zaprezentowali nowy zwiastun, który potwierdza, że aktualizacja zadebiutuje 12 maja i wprowadzi największą mapę dostępną w grze.

Zmiany objęły także inne obszary mapy. Dodano więcej budynków, osłon oraz elementów pionowych, co zwiększa możliwości flankowania i taktycznego podejścia do starć. Całość ma zapewnić bardziej dynamiczne i zróżnicowane potyczki.

Sezon 3 to jednak nie tylko mapa. Do gry trafią cztery nowe bronie – snajperka L115, karabin szturmowy M16A4, RPK-74M oraz pistolet maszynowy PP-19 – a także nowe dodatki do uzbrojenia. Pojawi się również tryb Obliteration oraz rankingowy wariant rozgrywki Battle Royale (REDSEC).

Przypomnijmy, że Battlefield 6 jest dostępny na PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5.