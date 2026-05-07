Zaloguj się lub Zarejestruj

Mina the Hollower z ostateczną datą premiery. Twórcy Shovel Knight są gotowi na debiut

Mikołaj Berlik
2026/05/07 10:10
0
0

Stylizowana na gry z Game Boya przygodówka akcji trafi na rynek pod koniec maja.

Wyczekiwane Mina the Hollower w końcu otrzymało ostateczną datę premiery. Studio Yacht Club Games potwierdziło, że nowa produkcja autorów Shovel Knight zadebiutuje jeszcze w maju i – jak podkreślają sami deweloperzy – tym razem ma to być już „prawdziwie finalny” termin wydania.

Mina the Hollower
Mina the Hollower

Mina the Hollower – premiera coraz bliżej

Yacht Club Games poinformowało, że Mina the Hollower trafi na rynek 29 maja. Gra zadebiutuje cyfrowo na PC oraz konsolach obecnej generacji, a jej cena została ustalona na 19,99 dolarów, co przelicza się na nieco ponad 70 zł. Twórcy potwierdzili również, że fizyczne wydanie pojawi się później, ponieważ zespół chciał jak najszybciej dostarczyć grę do graczy. Produkcja była początkowo planowana na Halloween 2025, jednak studio zdecydowało się przesunąć premierę. Niedawno deweloperzy ogłosili, że projekt osiągnął złoty status, co oznacza zakończenie głównych prac nad grą. Obecnie twórcy skupiają się głównie na poprawkach i optymalizacji przed premierą.

Wczytywanie ramki mediów.

GramTV przedstawia:

Mina the Hollower to przygodowa gra akcji inspirowana klasycznymi odsłonami serii The Legend of Zelda, przede wszystkim Link’s Awakening oraz Oracle of Ages i Oracle of Seasons. Produkcja wykorzystuje charakterystyczną 8-bitową oprawę stylizowaną na erę Game Boya, ale jednocześnie zaoferuje nowoczesne sterowanie, wsparcie szerokich ekranów oraz bardziej wymagający model walki inspirowany soulslike’ami. Gracze wcielą się w Minę – bohaterkę korzystającą z unikalnej umiejętności zakopywania się pod ziemią. Mechanika ma odegrać ważną rolę zarówno podczas eksploracji, jak i starć z przeciwnikami. Twórcy zapowiadają również mroczny, gotycki klimat inspirowany horrorami wiktoriańskimi, rozbudowane walki z bossami i dużą liczbę sekretów do odkrycia.

Oczekiwania wobec Mina the Hollower są spore, szczególnie że Yacht Club Games odpowiada za ogromny sukces Shovel Knight. Kampania Kickstarter Mina the Hollower zebrała ponad 1,2 mln dolarów wsparcia od ponad 21 tysięcy graczy.

Źródło:https://gamerant.com/mina-hollower-final-release-date/

Tagi:

News
PC
Yacht Club Games
PlayStation 5
Xbox Series X
Xbox Series S
Mina the Hollower
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112