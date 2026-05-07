Mina the Hollower z ostateczną datą premiery. Twórcy Shovel Knight są gotowi na debiut

Wyczekiwane Mina the Hollower w końcu otrzymało ostateczną datę premiery. Studio Yacht Club Games potwierdziło, że nowa produkcja autorów Shovel Knight zadebiutuje jeszcze w maju i – jak podkreślają sami deweloperzy – tym razem ma to być już „prawdziwie finalny” termin wydania.

Mina the Hollower – premiera coraz bliżej

Yacht Club Games poinformowało, że Mina the Hollower trafi na rynek 29 maja. Gra zadebiutuje cyfrowo na PC oraz konsolach obecnej generacji, a jej cena została ustalona na 19,99 dolarów, co przelicza się na nieco ponad 70 zł. Twórcy potwierdzili również, że fizyczne wydanie pojawi się później, ponieważ zespół chciał jak najszybciej dostarczyć grę do graczy. Produkcja była początkowo planowana na Halloween 2025, jednak studio zdecydowało się przesunąć premierę. Niedawno deweloperzy ogłosili, że projekt osiągnął złoty status, co oznacza zakończenie głównych prac nad grą. Obecnie twórcy skupiają się głównie na poprawkach i optymalizacji przed premierą.

