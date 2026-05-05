Ruszył zestaw PS Plus na maj. Sony udostępnia trzy nowe gry dla subskrybentów

Mikołaj Berlik
2026/05/05 13:30
W ofercie znalazł się duży hit sportowy, soulslike i świetny tytuł indie.

Majowa oferta PlayStation Plus Essential właśnie wystartowała. Zgodnie z ogłoszeniem Sony kilka dni temu, subskrybenci mogą już pobrać trzy nowe tytuły na PS5 i PS4. Tym razem wszystkie dostępne produkcje są różnych gatunków.

PS Plus Essential – maj 2026

Największą produkcją w tym miesiącu jest EA Sports FC 26, czyli najnowsza odsłona popularnej serii piłkarskiej od EA. Gra oferuje rozbudowane tryby, w tym Ultimate Team, a także szeroki wybór klubów i zawodników. W ramach subskrypcji gracze otrzymują również dodatkowy pakiet Icons Pack.

Klub należy do Ciebie. Zagraj w EA SPORTS FC™ 26 już teraz, z odświeżoną rozgrywką napędzaną opiniami społeczności, menedżerskimi wyzwaniami na żywo, które wprowadzają świeże scenariusze do nowego sezonu oraz archetypami inspirowanymi wielkimi nazwiskami w piłce nożnej.

Drugą propozycją jest Wuchang: Fallen Feathers – mroczny RPG akcji z gatunku soulslike. Produkcja przenosi graczy do schyłkowego okresu dynastii Ming, gdzie wcielamy się w wojowniczkę walczącą z potworami i tajemniczą plagą zmieniającą ludzi w bestie. Tytuł stawia na wymagającą walkę i eksplorację.

Wciel się w Wuchang, utalentowaną piratkę dotkniętą amnezją, która musi zmierzyć się z niejasnościami swojej tajemniczej przeszłości, cierpiąc jednocześnie na straszną chorobę zwaną „Feathering”. Eksploruj głębie Shu, rozbudowując swój arsenał i opanowując nowe umiejętności zdobyte od pokonanych wrogów. Rozwijaj swój styl walki, poświęcając rzadką Czerwoną Rtęć, i doskonal nowe techniki zdobyte podczas pełnej akcji podróży. Wzbogać broń w swoim repertuarze o potężne zaklęcia, które pozwolą ci na unikalne podejście do walki i strategii dostosowane do twojego osobistego stylu.

Zestaw uzupełnia Nine Sols, czyli ręcznie rysowana platformówka akcji 2D. Gra wyróżnia się dynamicznym systemem walki inspirowanym rozwiązaniami znanymi z Sekiro – kluczowe są tutaj refleks, parowanie ciosów i precyzyjne ruchy.

Nine Sols to bogata fabularnie, ręcznie rysowana platformówka 2D z elementami akcji, w której walka opiera się na parowaniu ciosów, inspirowanym grą Sekiro. Wyrusz w podróż po azjatyckim świecie fantasy, odkrywaj krainę, która niegdyś była domem dla starożytnej obcej rasy, i podążaj śladami mściwego bohatera, którego misją jest pokonanie 9 Solsów – potężnych władców tej opuszczonej krainy.

Majowa oferta PS Plus dopiero się rozkręca – w ciągu miesiąca powinniśmy otrzymać kolejne produkcje. Wszystkie trzy tytuły są już dostępne do pobrania dla aktywnych subskrybentów usługi. Przypomnijmy, że 19 maja kilka gier będzie musiało zwolnić miejsce w abonamencie.

