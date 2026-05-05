Ruszył zestaw PS Plus na maj. Sony udostępnia trzy nowe gry dla subskrybentów

Majowa oferta PlayStation Plus Essential właśnie wystartowała. Zgodnie z ogłoszeniem Sony kilka dni temu, subskrybenci mogą już pobrać trzy nowe tytuły na PS5 i PS4. Tym razem wszystkie dostępne produkcje są różnych gatunków.

PS Plus Essential – maj 2026

Największą produkcją w tym miesiącu jest EA Sports FC 26, czyli najnowsza odsłona popularnej serii piłkarskiej od EA. Gra oferuje rozbudowane tryby, w tym Ultimate Team, a także szeroki wybór klubów i zawodników. W ramach subskrypcji gracze otrzymują również dodatkowy pakiet Icons Pack.