PlayStation Plus na styczeń oficjalnie. Sony przygotowało całkiem niezłą ofertę

Dzisiaj ostatni dzień 2025 roku, ale także ostatnia środa miesiąca, a to oznacza tylko jedno – ogłoszenie nowej oferty PlayStation Plus. Zgodnie z tradycją Sony ujawniło listę gier, które już w styczniu trafią do subskrybentów wspomnianej usługi. W ręce abonentów japońskiej firmy trafią tym razem 3 produkcje, w tym m.in. najnowsza odsłona popularnej serii gier wyścigowych.

Największą gwiazdą styczniowej oferty PlayStation Plus jest Need for Speed Unbound. Najnowsza odsłona znanego cyklu gier wyścigowych od Electronic Arts zadebiutowała na rynku pod koniec 2022 roki, ale spotkała się z mieszanym odbiorem. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Need For Speed Unbound - jazda po bandzie.

Oprócz Need for Speed Unbound w przyszłym miesiącu w ręce abonentów firmy Sony trafi również Disney Epic Mickey: Rebrushed. Jak wspomnieliśmy wyżej, japońska firma udostępni tym razem swoim klientom 3 produkcje. Pełną ofertą PlayStation Plus na styczeń 2026 roku znajdziecie poniżej.

PlayStation Plus – oferta na styczeń 2026