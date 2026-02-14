Zaloguj się lub Zarejestruj

Piękne, zwinne, zabójczo seksowne. Nadchodzą nowe Aniołki Charliego (znowu)

Jakub Piwoński
2026/02/14 21:30
Nie powinno to nikogo dziwić – Hollywood od lat uwielbia odkurzać i rebootować swoje największe marki, niezależnie od wcześniejszych sukcesów czy porażek. Teraz przyszła pora na kolejny powrót Aniołków Charliego.

Jak donosi The Hollywood Reporter, Sony zatrudniło scenarzystę, który przygotuje nową wersją kultowego serialu z lat 70. Ostatnia, odświeżona odsłona pojawiła się w kinach w latach 2000–2003, wyreżyserowana przez McG i z udziałem Cameron Diaz, Drew Barrymore i Lucy Liu, zdobywając sporą popularność. Próba reboota w 2019 roku, nad którą czuwała Elizabeth Banks, zakończyła się jednak klapą – film został chłodno przyjęty zarówno przez krytyków, jak i widzów.

Powstaną nowe Aniołki Charliego

Przypomnijmy jednak, że to wciąż silna marka w Hollywood. Serial o tym samym tytule stał się fenomenem popkultury, który wyniósł na szczyty kariery Farrah Fawcett, Kate Jackson i Jaclyn Smith. Słynął nie tylko z akcji, ale i z pewnej zmysłowości swoich bohaterek, co sprawiało, że oglądało się go z równym zainteresowaniem przez kobiety i mężczyzn. Wersja Banks próbowała odwrócić ten wizerunek, stawiając na inteligencję i siłę kobiet, jednak wielu widzów nie mogło uwierzyć w realność ich akcji wobec superprzeciwników. Jak będzie nowa wersja?

Teraz scenarzysta Pete Chiarelli (Narzeczony mimo woli) stoi przed wyzwaniem połączenia ducha oryginału z nowoczesnym podejściem. Premiera projektu nie została ujawniona, ale wiadomo, że prace nad scenariuszem już trwają. Nie są też znane nazwiska potencjalnych kandydatek do głównych ról, ale z pewnością ten casting, gdy już zaistnieje, rozgrzeje media branżowe.

Hollywood może nie przestać kochać odświeżania klasycznych tytułów, ale pytanie brzmi, czy kolejne Aniołki Charliego odnajdą drogę do serc nowych widzów, czy też... znów zostaną zapomniane. Bo choć to marka znana, to jednak wciąż dla Hollywood niewdzięczna.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2026/2/13/charlies-angels-reboot-planned-at-sony

Tagi:

Popkultura
reboot
scenariusz
Sony Pictures
film sensacyjny
nowa wersja
nowy film
zapowiedź filmu
seria filmów
Aniołki Charliego
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

