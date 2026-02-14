Piękne, zwinne, zabójczo seksowne. Nadchodzą nowe Aniołki Charliego (znowu)

Jak donosi The Hollywood Reporter, Sony zatrudniło scenarzystę, który przygotuje nową wersją kultowego serialu z lat 70. Ostatnia, odświeżona odsłona pojawiła się w kinach w latach 2000–2003, wyreżyserowana przez McG i z udziałem Cameron Diaz, Drew Barrymore i Lucy Liu, zdobywając sporą popularność. Próba reboota w 2019 roku, nad którą czuwała Elizabeth Banks, zakończyła się jednak klapą – film został chłodno przyjęty zarówno przez krytyków, jak i widzów.
Powstaną nowe Aniołki Charliego
Przypomnijmy jednak, że to wciąż silna marka w Hollywood. Serial o tym samym tytule stał się fenomenem popkultury, który wyniósł na szczyty kariery Farrah Fawcett, Kate Jackson i Jaclyn Smith. Słynął nie tylko z akcji, ale i z pewnej zmysłowości swoich bohaterek, co sprawiało, że oglądało się go z równym zainteresowaniem przez kobiety i mężczyzn. Wersja Banks próbowała odwrócić ten wizerunek, stawiając na inteligencję i siłę kobiet, jednak wielu widzów nie mogło uwierzyć w realność ich akcji wobec superprzeciwników. Jak będzie nowa wersja?
