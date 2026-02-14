Piękne, zwinne, zabójczo seksowne. Nadchodzą nowe Aniołki Charliego (znowu)

Nie powinno to nikogo dziwić – Hollywood od lat uwielbia odkurzać i rebootować swoje największe marki, niezależnie od wcześniejszych sukcesów czy porażek. Teraz przyszła pora na kolejny powrót Aniołków Charliego.

Jak donosi The Hollywood Reporter, Sony zatrudniło scenarzystę, który przygotuje nową wersją kultowego serialu z lat 70. Ostatnia, odświeżona odsłona pojawiła się w kinach w latach 2000–2003, wyreżyserowana przez McG i z udziałem Cameron Diaz, Drew Barrymore i Lucy Liu, zdobywając sporą popularność. Próba reboota w 2019 roku, nad którą czuwała Elizabeth Banks, zakończyła się jednak klapą – film został chłodno przyjęty zarówno przez krytyków, jak i widzów.

Powstaną nowe Aniołki Charliego

Przypomnijmy jednak, że to wciąż silna marka w Hollywood. Serial o tym samym tytule stał się fenomenem popkultury, który wyniósł na szczyty kariery Farrah Fawcett, Kate Jackson i Jaclyn Smith. Słynął nie tylko z akcji, ale i z pewnej zmysłowości swoich bohaterek, co sprawiało, że oglądało się go z równym zainteresowaniem przez kobiety i mężczyzn. Wersja Banks próbowała odwrócić ten wizerunek, stawiając na inteligencję i siłę kobiet, jednak wielu widzów nie mogło uwierzyć w realność ich akcji wobec superprzeciwników. Jak będzie nowa wersja?