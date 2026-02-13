Gratka dla fanów Elden Ring. Kolekcjonerka Shadow of the Erdtree na PS5

Kolekcjonerskie edycje gier FromSoftware to zawsze niemała gratka. Szczególnie dla tych, którzy lubią zwiększać liczbę zbierających kurz figurek.

Kolekcjonerkę dostał również wydany w 2024 roku dodatek do Elden Ring. Mowa tutaj o Shadow of the Erdtree.

Edycja kolekcjonerska Elden Ring: Shadow of the Erdtree za niecałe 700 zł

Wspominamy o tym nie bez powodu. Otóż rzeczona Edycja Kolekcjonerska, której zwyczajowa cena wynosi około 1 tysiąc złotych, tym razem dostępna jest taniej. W RTV Euro AGD takie właśnie wydanie Elden Ring: Shadow of the Erdtree możemy kupić już za niespełna 700 zł, a konkretnie za 699,99 zł. Tak tanio nie było od dawna.

A co w rzeczonej Edycji Kolekcjonerskiej znajdziemy? Na pewno nie podstawową edycję Elden Ringa, bo tę musimy nabyć sami. Ale już kod do dodatku Shadow of the Erdtree jak najbardziej. Ponadto otrzymamy też album z grafikami i voucher, za pomocą którego pobierzemy oryginalną ścieżkę dźwiękową. Na koniec zaś najważniejsze – 46-centymetrowa figurka Messmera Palownika.