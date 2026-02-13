Gratka dla fanów Elden Ring. Kolekcjonerka Shadow of the Erdtree na PS5

Kolekcjonerkę dostał również wydany w 2024 roku dodatek do Elden Ring. Mowa tutaj o Shadow of the Erdtree.
Edycja kolekcjonerska Elden Ring: Shadow of the Erdtree za niecałe 700 zł
Wspominamy o tym nie bez powodu. Otóż rzeczona Edycja Kolekcjonerska, której zwyczajowa cena wynosi około 1 tysiąc złotych, tym razem dostępna jest taniej. W RTV Euro AGD takie właśnie wydanie Elden Ring: Shadow of the Erdtree możemy kupić już za niespełna 700 zł, a konkretnie za 699,99 zł. Tak tanio nie było od dawna.
A co w rzeczonej Edycji Kolekcjonerskiej znajdziemy? Na pewno nie podstawową edycję Elden Ringa, bo tę musimy nabyć sami. Ale już kod do dodatku Shadow of the Erdtree jak najbardziej. Ponadto otrzymamy też album z grafikami i voucher, za pomocą którego pobierzemy oryginalną ścieżkę dźwiękową. Na koniec zaś najważniejsze – 46-centymetrowa figurka Messmera Palownika.
Kraina Cienia Miejsce zakryte przez Erdtree. Gdzie po raz pierwszy bogini Marika postawiła stopę.
Kraina oczyszczona w nieopisanej w pieśniach bitwie. Spalona przez płomień Messmera.
To do tej krainy odszedł Miquella. Pozbywając się ciała, siły, dziedzictwa. Wszystkiego, co złote.
Teraz Miquella oczekuje powrotu obiecanego władcy.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!