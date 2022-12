Recenzja Need For Speed Unbound - jazda po bandzie

Zrobiłem wszystko co mogłem, aby o Need For Speed Unbound pisać pozytywnie i starać się pokazać, że jest dobrze… ale gra mi tego ani trochę nie ułatwia.

Zacznę ten tekst od tego, że mimo wielu lat z serią Need For Speed do Unbound podchodziłem z bardzo neutralnym podejściem. Tak, na początku nie do końca podobały mi się animowane wstawki oraz ogólna stylistyka gry, ale koniec końców im bliżej premiery tym bardziej mi odpowiadała. Nawet, jeśli żadna gra wyścigowa w ostatnich latach nie pokazała mi tak bardzo i dobitnie, że jestem wyścigowym boomerem.

Nie ma co ukrywać – czasy się zmieniają, style się zmieniają, pewna kultura związana z samochodami oraz tuningiem również. Kiedyś jaraliśmy się stylistyką wyjętą rodem z „Szybkich i wściekłych” oraz legendami ulic, a teraz dużą rolę odkrywa możliwość ekspresji oraz artystyczne podejście do modyfikacji, które wcale nie musi iść w parze w wydajnością. Można byłoby powiedzieć, że tak jak kiedyś jarało się naklejką z napisem „Pioneer” i wsadzonym potężnym zestawem głośników w bagażniku, tak teraz tuning wizualny można podciągnąć pod coś w rodzaju samochodowej sztuki.

Dlatego też w Need For Speed Unbound motywem przewodnim jest nie tyle co ściganie się, a wyrażanie siebie poprzez prowadzony samochód. Problem w tym, że o ile z zewnątrz to wszystko na papierze wygląda naprawdę interesująco, tak im więcej czasu spędzałem z grą, tym bardziej zacząłem dostrzegać czego w tym pięknym obrazu brakuje.

Mix różnorodności

Tak naprawdę od samego początku widać, że Criterion w jakiś sposób starał się połączyć to, co już dobrze znamy z poprzedniej odsłony serii i nadać temu pewien charakter znany z Underground oraz Most Wanted i nawet nie boję się używać porównań do tych legendarnych odsłon. Zloty fanów nie tylko prędkości, ale również dobrej zabawy gdzieś w podziemnych garażach, do tego w tle konflikt z miejscowymi władzami oraz stróżami prawa. Dodatkowo dużo na temat tego, że „rodzina jest najważniejsza”. Teoretycznie Need For Speed Unbound ma wszystko, aby fabularnie się bronić w miarę przyzwoicie jak na grę wyścigową, która tego kompletnie nie potrzebuje.

Koniec końców jednak potencjału żadnego z tych elementów właściwie nie wykorzystali po to, aby zainteresować gracza czymś więcej niż tylko odklepywaniem kolejnych pór dnia w tygodniu przed kwalifikacjami do The Grand. Co prawda pojawiają się rozmowy telefoniczne między głównym bohaterem a innymi kluczowymi postaciami z tego świata oraz dialogi w tracie nocnych podwózek, ale koniec końców żadne z nich nie zapadają mocno w pamięć. Nawet gdzieś w międzyczasie kompletnie przepada fakt, że na samym końcu jest ktoś konkretny do pokonania na końcu tej drogi, a sam fakt tego, co dzieje się w świecie (policja, zła pani burmistrz, która nie pozwala się ścigać) jest tylko i wyłącznie zaznaczany przez dodatkowe patrole i rozmowy radiowe. Brakuje w tym wszystkim czegoś, co sprawiłoby, że Unbound mógłby być jedną z najlepszych odsłon serii Need For Speed w historii. Nawet, jeśli wypełniona byłaby słabymi tekstami na pograniczu „cringe’u” oraz mrugnięciami okiem w stronę weteranów np. tym, że nowym szeryfem w mieście jest tajemniczy Sierżant Cross. Żeby jednak nie było – pewne easter eggi w Unbound się pojawiają i tak, prawdopodobnie już rozszyfrowaliście o jaki easter egg może chodzić.