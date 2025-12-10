PS Plus Extra i Premium na grudzień oficjalnie. Coś dla fanów Assassin’s Creed i nie tylko

Sprawdźcie, jakie produkcje już w przyszłym tygodniu trafią do biblioteki usługi firmy Sony.

Sony przedstawiło pełną ofertę PlayStation Plus Extra i Premium na grudzień 2025 roku. Japońska firma przygotowała zróżnicowany zestaw gier, w którym nie zabrakło miejsca na kilka popularnych produkcji. Już w przyszłym tygodniu subskrybenci usługi producenta konsol PlayStation otrzymają bowiem dostęp do m.in. takich tytułów jak Wo Long: Fallen Dynasty, Planet Coaster 2 czy LEGO Horizon Adventures.

Największą atrakcją grudniowej oferty PlayStation Plus Extra i Premium jest jednak Assassin’s Creed Mirage. Jeśli zastanawiacie się, czy warto zapoznać się ze wspomnianą produkcją Ubisoftu, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja gry Assassin's Creed: Mirage. Wyczekiwany powrót do korzeni. Poniżej znajdziecie natomiast pełną listę gier, które już za kilka dni wzbogacą bibliotekę usługi producenta konsol PlayStation. PlayStation Plus Extra – nowe gry na grudzień 2025 A ssassin’s Creed Mirage (PS4/PS5)

(PS4/PS5) Wo Long: Fallen Dynasty (PS4/PS5)

(PS4/PS5) Skate Story (PS5)

(PS5) Granblue Fantasy: Relink (PS4/PS5)

(PS4/PS5) Planet Coaster 2 (PS5)

(PS5) Cat Quest III (PS4/PS5)

(PS4/PS5) LEGO Horizon Adventures (PS5)

(PS5) Paw Patrol: Grand Prix (PS4/PS5)

(PS4/PS5) Paw Patrol World (PS4/PS5) PlayStation Plus Premium – nowe gry na grudzień 2025 Soulcalibur III

Na koniec warto dodać, że wszystkie wymienione wyżej gry trafią w ręce abonentów PlayStation Plus Extra i Premium już 16 grudnia 2025 roku, czyli w najbliższy wtorek. Wyjątkiem jest Skate Story, które zasiliło bibliotekę usługi Sony w miniony poniedziałek.

Mikołaj Ciesielski Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.