PS Plus Extra i Premium na grudzień oficjalnie. Coś dla fanów Assassin’s Creed i nie tylko

Sprawdźcie, jakie produkcje już w przyszłym tygodniu trafią do biblioteki usługi firmy Sony.
Sony przedstawiło pełną ofertę PlayStation Plus Extra i Premium na grudzień 2025 roku. Japońska firma przygotowała zróżnicowany zestaw gier, w którym nie zabrakło miejsca na kilka popularnych produkcji. Już w przyszłym tygodniu subskrybenci usługi producenta konsol PlayStation otrzymają bowiem dostęp do m.in. takich tytułów jak Wo Long: Fallen Dynasty, Planet Coaster 2 czy LEGO Horizon Adventures.
Największą atrakcją grudniowej oferty PlayStation Plus Extra i Premium jest jednak Assassin’s Creed Mirage. Jeśli zastanawiacie się, czy warto zapoznać się ze wspomnianą produkcją Ubisoftu, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja gry Assassin's Creed: Mirage. Wyczekiwany powrót do korzeni. Poniżej znajdziecie natomiast pełną listę gier, które już za kilka dni wzbogacą bibliotekę usługi producenta konsol PlayStation.
PlayStation Plus Extra – nowe gry na grudzień 2025
Assassin’s Creed Mirage (PS4/PS5)
Wo Long: Fallen Dynasty (PS4/PS5)
Skate Story (PS5)
Granblue Fantasy: Relink (PS4/PS5)
Planet Coaster 2 (PS5)
Cat Quest III (PS4/PS5)
LEGO Horizon Adventures (PS5)
Paw Patrol: Grand Prix (PS4/PS5)
Paw Patrol World (PS4/PS5)
PlayStation Plus Premium – nowe gry na grudzień 2025
Soulcalibur III
Na koniec warto dodać, że wszystkie wymienione wyżej gry trafią w ręce abonentów PlayStation Plus Extra i Premium już 16 grudnia 2025 roku, czyli w najbliższy wtorek. Wyjątkiem jest Skate Story, które zasiliło bibliotekę usługi Sony w miniony poniedziałek.
