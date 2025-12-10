Zaloguj się lub Zarejestruj

PS Plus Extra i Premium na grudzień oficjalnie. Coś dla fanów Assassin’s Creed i nie tylko

Mikołaj Ciesielski
2025/12/10 18:50
0
0

Sprawdźcie, jakie produkcje już w przyszłym tygodniu trafią do biblioteki usługi firmy Sony.

Sony przedstawiło pełną ofertę PlayStation Plus Extra i Premium na grudzień 2025 roku. Japońska firma przygotowała zróżnicowany zestaw gier, w którym nie zabrakło miejsca na kilka popularnych produkcji. Już w przyszłym tygodniu subskrybenci usługi producenta konsol PlayStation otrzymają bowiem dostęp do m.in. takich tytułów jak Wo Long: Fallen Dynasty, Planet Coaster 2 czy LEGO Horizon Adventures.

Oferta PlayStation Plus Extra i Premium na grudzień 2025
Oferta PlayStation Plus Extra i Premium na grudzień 2025

Największą atrakcją grudniowej oferty PlayStation Plus Extra i Premium jest jednak Assassin’s Creed Mirage. Jeśli zastanawiacie się, czy warto zapoznać się ze wspomnianą produkcją Ubisoftu, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja gry Assassin's Creed: Mirage. Wyczekiwany powrót do korzeni. Poniżej znajdziecie natomiast pełną listę gier, które już za kilka dni wzbogacą bibliotekę usługi producenta konsol PlayStation.

PlayStation Plus Extra – nowe gry na grudzień 2025

  • Assassin’s Creed Mirage (PS4/PS5)
  • Wo Long: Fallen Dynasty (PS4/PS5)
  • Skate Story (PS5)
  • Granblue Fantasy: Relink (PS4/PS5)
  • Planet Coaster 2 (PS5)
  • Cat Quest III (PS4/PS5)
  • LEGO Horizon Adventures (PS5)
  • Paw Patrol: Grand Prix (PS4/PS5)
  • Paw Patrol World (PS4/PS5)

PlayStation Plus Premium – nowe gry na grudzień 2025

  • Soulcalibur III

GramTV przedstawia:

Na koniec warto dodać, że wszystkie wymienione wyżej gry trafią w ręce abonentów PlayStation Plus Extra i Premium już 16 grudnia 2025 roku, czyli w najbliższy wtorek. Wyjątkiem jest Skate Story, które zasiliło bibliotekę usługi Sony w miniony poniedziałek.

Źródło:https://blog.playstation.com/2025/12/10/playstation-plus-game-catalog-for-december-assassins-creed-mirage-wo-long-fallen-dynasty-skate-story-and-more/

Tagi:

News
PS4
PlayStation 4
PlayStation Plus
oferta
PS Plus
abonament
PlayStation 5
PS5
usługa
subskrypcja
PlayStation Plus Premium
PlayStation Plus Extra
Skate Story
Wo Long: Fallen Dynasty
Assassin's Creed: Mirage
LEGO Horizon Adventures
Planet Coaster 2
Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112