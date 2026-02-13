Świetna gra indie doczeka się DLC. Dostępne od pierwszego dnia dla posiadaczy PS Plus Extra/Premium

Samodzielny dodatek pojawi się w niskiej cenie.

Nomada Studio, twórcy zachwycającego wizualnie Gris oraz ubiegłorocznego hitu Neva, ogłosili premierę fabularnego rozszerzenia. Neva: Prologue trafi na rynek już 19 lutego 2026 roku i zaoferuje graczom spojrzenie na początki niezwykłej więzi między Albą a wilczym szczenięciem. Neva – rozszerzenie już w przyszłym tygodniu Mimo tytułu „Prolog”, dodatek funkcjonuje jako samodzielne DLC. Fabuła cofa nas do momentu pierwszego spotkania bohaterki z matką Nevy oraz samej chwili, w której przerażone szczenię musi zaufać człowiekowi.

W ramach Neva: Prologue odwiedzimy trzy zupełnie nowe, ręcznie malowane krainy, które nie pojawiły się w podstawowej wersji gry. Twórcy zapowiadają też bardziej wymagające starcia i unikalne łamigłówki, co ma być odpowiedzią na głosy graczy liczących na nieco wyższy poziom trudności niż w „podstawce”. Dodatek wyceniono na zaledwie 2,99 USD (ok. 12 zł).

Co ważne dla posiadaczy konsol Sony – Neva: Prologue będzie dostępna w dniu premiery bez dodatkowych opłat dla subskrybentów PS Plus Extra oraz Premium. Jest to świetne uzupełnienie lutowej oferty, w której (jak wspominaliśmy wcześniej) znalazła się również pełna wersja bazowej gry. Dodatek ukaże się równocześnie na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch. Choć można w niego zagrać bez znajomości oryginału, deweloperzy sugerują najpierw ukończenie głównej historii, by w pełni docenić emocjonalny ładunek tej opowieści.