Nowy Spider-Man wycieka. Tak wyglądają przeciwnicy superbohatera z nadchodzącego filmu

W produkcji pojawi się wielu złoczyńców, a teraz do sieci trafiły wizerunki paru z nich.

Dopiero co Sony i Amazon zaprezentowali pierwszy zwiastun serialu Spider-Noir, a teraz w sieci pojawiły się kolejne przecieki dotyczące filmu Spider-Man: Brand New Day. Choć produkcja wciąż nie doczekała się pierwszego zwiastuna, do internetu trafiły materiały promocyjne powiązane z nadchodzącym filmem. Najnowsze grafiki prezentują nowe spojrzenie na kilku przeciwników Człowieka-Pająka, a także sugerują powrót znacznie bardziej klasycznej wersji Hulka. Spider-Man: Brand New Day – grafiki prezentujące złoczyńców Ujawnione ilustracje pokazują pierwsze wizerunki Boomeranga i Tarantuli. Nie wiadomo jeszcze, kto wcieli się w te postacie, jednak wykorzystane projekty mają posłużyć jako podstawa grafik promocyjnych oraz gadżetów związanych z filmem. Obie postacie zachowują wygląd bardzo wierny komiksom. Na grafikach pojawia się również stylizowany Spider-Man w towarzystwie Boomeranga, Tarantuli i Skorpiona, których sylwetki skrywa cień. W tle dominuje potężna postać Savage Hulka.

Wszystko wskazuje na to, że era Smart Hulka dobiegła końca. Zielony Olbrzym ponownie ma przypominać swoją klasyczną, bardziej dziką wersję, zachowując charakterystyczne fioletowe spodnie i znacznie mniej kontrolowaną naturę. Wczytywanie ramki mediów. Choć w filmie pojawi się wielu przeciwników, większość z nich ma odegrać jedynie epizodyczne role, prawdopodobnie w formie krótkiej sekwencji. Wyjątkiem może być Skorpion, który według doniesień otrzyma większą rolę. Marvel Studios najwyraźniej chce stopniowo rozbudowywać uliczny świat Spider-Mana w kinowym uniwersum.

GramTV przedstawia:

Za reżyserię odpowiada Destin Daniel Cretton, twórca filmu Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni. Scenariusz przygotowali powracający autorzy serii o Spider-Manie, Chris McKenna i Erik Sommers. W obsadzie znaleźli się: Tom Holland jako Spider Man, Jon Bernthal jako Punisher, Mark Ruffalo jako Hulk, Zendaya jako MJ, Sadie Sink, Michael Mando jako Scorpion, Tramell Tillman, Marvin Jones III jako Tombstone, Jacob Batalon jako Ned Leeds oraz Liza Colón-Zayas. W filmie ma również powrócić Florence Pugh jako Yelena Belova. Przypomnijmy, że premiera filmu Spider-Man: Brand New Day zaplanowana jest na 31 lipca 2026 roku.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.