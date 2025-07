PlayStation Plus na sierpień oficjalnie. W ofercie świetnie przyjęty soulslike

Najważniejszą grą w sierpniowej ofercie majowej oferty PlayStation Plus jest oczywiście Lies of P. Wspomniana produkcja spotkała się z ciepłym przyjęciem zarówno ze strony graczy, jak i recenzentów, co potwierdzają m.in. opinie na Steam czy średnie ocen na Metacritic. Zainteresowanych zachęcamy również do zapoznania się z naszą opinią: Lies of P – recenzja. To świetna gra, nie kłamię!