Diablo 4 w PlayStation Plus na lipiec. Sony świętuje 15 rocznicę usługi

W ofercie na lipiec znajduje się także The King of Fighters XV, czyli najnowsza część legendarnej serii bijatyk od SNK, dostępna na PS4 i PS5. Gra została dobrze przyjęta zarówno przez weteranów serii, jak i nowych graczy, dzięki płynnej rozgrywce i zróżnicowanej liście postaci.

Sony ogłosiło zestaw gier, które trafią do subskrybentów PlayStation Plus Essential w lipcu 2025 roku. Będzie to wyjątkowy zestaw, gdyż firma świętuje 15-lecie uruchomienia swojej usługi. Nie mogło więc zabraknąć przynajmniej jednego hitu, którym jest Diablo 4. Już od 1 lipca gracze będą mogli w ramach abonamentu PS Plus zagrać w Diablo 4 na konsolach PlayStation 5 i PlayStation 4 bez żadnych dodatkowych opłat.

Wszystkie trzy gry będzie można odebrać od 1 lipca do 4 sierpnia. Po tym czasie zostaną zastąpione przez kolejny zestaw. Tradycyjnie, gry dodane do konta w tym czasie pozostaną dostępne do gry tak długo, jak długo utrzymywana jest aktywna subskrypcja PS Plus.

Subskrybenci mają jeszcze czas do 30 czerwca, by odebrać czerwcowe tytuły, wśród których znajdują się NBA 2K25, Alone in the Dark, Bomb Rush Cyberfunk i Destiny 2: The Final Shape.