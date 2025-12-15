Pudełkowe wydanie Clair Obscur: Expedition 33 na PlayStation 5 taniej w RTV Euro AGD

Święta tuż, tuż, a to oznacza, że wielu z nas podejmuje już decyzje związane z prezentami dla bliskich. Niezależnie od tego, czy chcecie sprawić prezent sobie, czy komuś innemu, w sklepie RTV Euro AGD kupimy Grę Roku 2025 w niższej cenie. Mowa o Clair Obscur: Expedition 33, które w pudełkowym wydaniu na PS5 jest teraz tańsze o 40 zł.
Clair Obscur: Expedition 33 w promocji. GOTY 2025 taniej w RTV Euro AGD
Sklep RTV Euro AGD przygotował atrakcyjną ofertę dla graczy. Gra Roku 2025, Clair Obscur: Expedition 33, jest teraz dostępna w cenie 159,90 zł w pudełkowym wydaniu na PS5. Jest to obniżka o 40 zł względem poprzedniej kwoty.
- Clair Obscur: Expedition 33 (PS5) – 159,90 zł (zamiast 199,99 zł)
Dołącz do Ekspedycji 33 i powstrzymaj Malarkę przed niszczeniem kolejnej grupy ludzi! W grze na PS5 Clair Obscur Expedition 33 przemierzysz niepokojąco piękne miejsca, spotkasz nowych towarzyszy i pokonasz surrealistycznych wrogów w desperackiej walce ze śmiercią.
Wyrusz na misję, by zniszczyć niosącą śmierć Malarkę i jej przeklęte liczby.
Reaktywna turowa walka wzbogaca działania w czasie rzeczywistym, dzięki czemu gra jest wciągająca i zindywidualizowana.
„Jutro nadchodzi” – poznaj lepiej swoich towarzyszy i podejmij z nimi desperacką walkę z czasem, by uniknąć śmierci.
Poznaj wyspy Visages, zapomniane pobojowisko i inne lokacje z niepokojąco pięknego, surrealistycznego świata.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!