Pudełkowe wydanie Clair Obscur: Expedition 33 na PlayStation 5 taniej w RTV Euro AGD

Patrycja Pietrowska
2025/12/15 14:30
W sam raz na prezent dla gracza.

Święta tuż, tuż, a to oznacza, że wielu z nas podejmuje już decyzje związane z prezentami dla bliskich. Niezależnie od tego, czy chcecie sprawić prezent sobie, czy komuś innemu, w sklepie RTV Euro AGD kupimy Grę Roku 2025 w niższej cenie. Mowa o Clair Obscur: Expedition 33, które w pudełkowym wydaniu na PS5 jest teraz tańsze o 40 zł.

Clair Obscur: Expedition 33
Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33 w promocji. GOTY 2025 taniej w RTV Euro AGD

Sklep RTV Euro AGD przygotował atrakcyjną ofertę dla graczy. Gra Roku 2025, Clair Obscur: Expedition 33, jest teraz dostępna w cenie 159,90 zł w pudełkowym wydaniu na PS5. Jest to obniżka o 40 zł względem poprzedniej kwoty.
Dołącz do Ekspedycji 33 i powstrzymaj Malarkę przed niszczeniem kolejnej grupy ludzi! W grze na PS5 Clair Obscur Expedition 33 przemierzysz niepokojąco piękne miejsca, spotkasz nowych towarzyszy i pokonasz surrealistycznych wrogów w desperackiej walce ze śmiercią.

Wyrusz na misję, by zniszczyć niosącą śmierć Malarkę i jej przeklęte liczby.
Reaktywna turowa walka wzbogaca działania w czasie rzeczywistym, dzięki czemu gra jest wciągająca i zindywidualizowana.
„Jutro nadchodzi” – poznaj lepiej swoich towarzyszy i podejmij z nimi desperacką walkę z czasem, by uniknąć śmierci.
Poznaj wyspy Visages, zapomniane pobojowisko i inne lokacje z niepokojąco pięknego, surrealistycznego świata.

promocja
oferta
promocje
pudełka
PlayStation 5
PS5
wydanie fizyczne
okazja
Clair Obscur: Expedition 33
wydanie pudełkowe
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

