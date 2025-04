PlayStation Plus na maj oficjalnie. W ofercie jedna z najlepszych gier 2024 roku

Ostatnia środa miesiąca to moment, w którym Sony zazwyczaj przedstawia nową ofertę PlayStation Plus i nie inaczej jest również tym razem. Zgodnie z przekazanymi informacjami już za kilka dni abonenci usługi japońskiej firmy będą mogli wzbogacić swojej biblioteki o kolejne trzy produkcje. Wielu graczy z pewnością ucieszy fakt, że w ofercie znalazło się miejsce dla jednej z najlepszych gier 2024 roku.

Najjaśniejszym punktem majowej oferty PlayStation Plus jest bez wątpienia Balatro. Wspomniana produkcja podbiła serca graczy i recenzentów na całym świecie, co potwierdzają m.in. średnie ocen na Metacritic czy recenzje na Steam. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat pokerowego roguelike’a, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Balatro - gry, w którą zapewne jeszcze nie graliście... a powinniście!