Abonenci usługi Sony mogą już cieszyć się kwietniową ofertą PlayStation Plus.

W ubiegłym tygodniu poznaliśmy tytuły , które w tym miesiącu wylądowały w PlayStation Plus. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w ofercie abonamentu Sony znalazł się między innymi ciepło przyjęty, polski FPS. Gracze mogą urozmaicić swoje biblioteki łącznie o trzy tytuły.

Jak wspomnieliśmy powyżej, subskrybenci usługi otrzymali w tym miesiącu polski FPS – RoboCop: Rogue City. Ponadto do dyspozycji graczy oddano horror The Texas Chain Saw Massacre oraz Digimon Story: Cyber Sleuth – Hacker’s Memory. Pełna oferta znajduje się poniżej.

PlayStation Plus – kwiecień 2025