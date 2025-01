Recenzja Balatro - gry, w którą zapewne jeszcze nie graliście... a powinniście!

Ci co grali już wiedzą, co z czym Balatro spożywać… a cała reszta powinna do tego grona dołączyć. Tym bardziej, że to bardzo dobra i niezobowiązująca gra.

Mówię o tym dlatego, że z jakiegoś powodu Balatro cały czas fruwało pod moim radarem w ostatnich miesiącach i za każdym razem mówiłem: „eh, takie tam karty”. Jednak biorąc pod uwagę to, że karcianki zawsze lubiłem, jak również bardzo ubolewam nad tym, że w takim Red Dead Redeption 2 czy GTA Online nie możemy między znajomymi przepalić te wszystkie wirtualne dolary z biznesów (bo wiecie – ustawa hazardowa działa w pełni i zasadniczo takie elementy rozgrywki często są u nas blokowane automatycznie), to zostaje granie w trybie offline.

I właściwie Balatro to taka gra, która w jakimś stopniu łagodzi chęć grania w pokera tym bardziej, że biorąc pod uwagę wszelkie elementy rozgrywki tę zabawę można pięknie naginać.

Jak grać w Balatro, czyli niby proste, ale jednak wymaga myślenia

W teorii Balatro to nic innego jak roguelite bazujący w dużym stopniu na zasadach pokera. Z tą różnicą, że spośród kart, które otrzymujemy do ręki wykładamy te, które pozwolą nam na zdobycie jak największej liczby żetonów potrzebnych do pokonania czy to blindów, czy to bossów. O ile w przypadku tych pierwszych zasada jest bardzo prosta, czyli pokonaj próg żetonów, to w przypadku bossów mamy do czynienia z dodatkowymi zasadami np. możemy wyłożyć tylko jedną rękę lub wszelkie karty zagrane w poprzednich rundach tracą swoją moc (o tym porozmawiamy za chwilę).

Początek to tak właściwie klasyczna gra w pokera, ale wraz z pierwszym bossem oraz możliwością robienia zakupów między rundami temat tych możliwości pojawia się coraz więcej.

I tutaj również rozpoczyna się pewna magia, którą Balatro zaczyna oczarowywać gracza. Ponieważ ta logiczna układanka związana z dorzucaniem do swojego arsenału przeróżnych Jokerów, wykorzystywania kart tarota z różnymi właściwościami podobnie jak kart typu Spectral czy też Celestial podbijający poziom naszego arsenału układów pokerowych to jedno… a szukanie powiązań z nimi związanych to już zupełnie inna historia. I o ile można próbować znaleźć swoją ulubioną formułę, to ostatecznie zawsze szyjemy z tego, co mamy. Co prawda mamy pewien wpływ na to, co dzieje się w trakcie rozgrywki (pomijanie blindów daje dodatkowe atuty w postaci chociażby darmowego Jokera w sklepie czy zmiany niewygodnych zasad walki z bossem), ale to nadal matematyka i wyliczanie tego, czy poszczęści się w kolejnym rozdaniu. A najlepsze w tym wszystkim jest to, iż bardzo często to, co nam się wydaje logiczne również może się zdarzyć kompletnie nielogiczne, jeśli źle poukładamy wszystkie karty oraz wszelkie mnożniki.

Nie zaskakuje więc w żadnym wypadku to, że będą takie przebiegi, w których dotrzemy z łatwością do bossa i nawet go pokonamy. Będą również takie przebiegi, w których po pierwszej czy drugiej rundzie zabraknie nam pięciu czy dziesięciu żetonów i będziemy musieli zacząć zabawę od nowa, a przy okazji gra zapyta się: „kto tu w tym wypadku jest klaunem?”.

Dlatego wbrew wszelkim pozorom, że Balatro może wydawać się pewnego rodzaju minigierką, to tak naprawdę daje z siebie maksymalnie dużo spełniając wszystkie wskazania na to, aby być obiektywnie bardzo dobrą i wciągającą grą. A jeśli dodamy do tego wszystkiego fakt, że można ten tytuł rozszerzyć o całą gamę przeróżnych modyfikacji, które możemy znaleźć w Steam Workshop, to możliwości są tak naprawdę nieograniczone. Ale powiedzmy sobie wprost – sporej części z nas zdecydowanie wystarczy wersja podstawowa, która i tak wciąga, a ewentualne aktualizacje dodadzą to i owo jak np. możliwość zmiany wyglądu kart na bohaterów Warframe czy Wiedźmina (swoją drogą te współprace LocalThunka z większymi producentami gier to coś, co powoduje uśmiech na twarzy).

I wiecie co jest w tym wszystkim najstraszniejsze? Że bardzo chciałbym się do Balatro przyczepić, a prawdę mówiąc to… nie mam do czego. Bo o ile mógłbym powiedzieć, że muzyka z czasem może stać się dość monotonna czy też że jestem mocno zmęczony pixel artem we współczesnych grach niezależnych, to byłoby to totalne i nieuzasadnione czepialstwo z mojej strony. Co do ceny również mógłbym powiedzieć, iż jest to głupota, bo te 65 zł na Steam to stosunkowo niewiele, a w stosunku do niejednej gry z najwyższego segmentu w branży (tak, patrzę na ciebie AAAA) udało jej się przełamać moje zmęczenie grami i wciągnąć przed ekran SteamDecka na długie, świąteczne godziny spędzone przy barszczyku i krokietach.