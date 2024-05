PlayStation Plus na maj 2024 już dostępne. Abonenci Sony mogą pobierać nowe gry

W tym miesiącu subskrybenci PlayStation Plus wzbogacą swoją bibliotekę m.in. o polski hit z 2023 roku oraz najnowszą grę piłkarską od Electronic Arts.

W zeszłym tygodniu Sony ujawniło ofertę PlayStation Plus na maj 2024 roku. Dzisiaj natomiast mamy pierwszy wtorek miesiąca, a to oznacza, że abonenci japońskiej firmy mogą już pobierać nowe gry. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami subskrybenci wspomnianej usługi tym razem będą mogli dodać do swoich kont trzy produkcje, a także jeden dodatek.

W ramach majowej oferty PlayStation Plus gracze mogą pobrać m.in. Ghostrunner 2, czyli kontynuację cyberpunkowej gry akcji od polskiego studia One More Level. Jeśli zastanawiacie się, czy warto zapoznać się ze wspomnianym tytułem, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Ghostrunner 2 – DLC i sequel w jednym.

