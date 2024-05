Enotria: The Last Song z kolejnym opóźnieniem. Mamy jednak 2 dobre wiadomości

Nową datę premiery Enotria: The Last Song wyznaczono na 19 września 2024 roku. Zgodnie z przekazanymi informacjami gra trafi wówczas na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i… Xbox Series X/S. Wcześniej zapowiadano bowiem, że produkcja studia Jyamma Games w pierwszej kolejności zadebiutuje na PC i PS5, a dopiero po jakimś czasie ukaże się na sprzętach Microsoftu.

To jednak nie koniec dobrych informacji, ponieważ już niedługo gracze PC i PlayStation 5 będą mieli okazję przetestować Enotria: The Last Song. Deweloperzy ze studia Jyamma Games zapowiedzieli bowiem, że już 22 maja 2024 roku na wspomnianych platformach zostanie udostępniona wersja demonstracyjna gry. Zgodnie z przekazanymi informacjami demo ma dostarczyć około 8 godzin rozgrywki.