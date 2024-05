PlayStation Plus Extra i Premium na maj. Nowości od Rockstara i Ubisoftu

Już wkrótce subskrybenci PlayStation Plus Extra i Premium otrzymają mocny zestaw nowości na maj. Sony ogłosiło, że w ofercie znajdzie się sporo dużych i całkiem nowych gier, w tym Deceive Inc., Crime Boss: Rockay City, Stranded: Alien Dawn, Cat Quest II, a także The Settlers: New Allies od Ubisoftu. Prawdziwą gwiazdą majowej listy gier jest Red Dead Redemption 2, które ponownie zawitało do usługi.