Recenzja Ghostrunner 2 - DLC i sequel w jednym

Niemal równo 3 lata temu krakowskie One More Level, twórcy przyzwoitego God’s Trigger, wskoczyli do krajowej pierwszej ligi swoim dynamicznym Ghostrunnerem. Szybki, niewybaczający błędów, ale też szalenie satysfakcjonujący slasher z miejsca podbił serca graczy, zapewniając deweloperowi spokojną przyszłość. Studio nie chciało rozciągać procesu produkcji sequela na długie lata, a więc Ghostrunner 2 trafił do sprzedaży relatywnie szybko. Pojawia się jednak pytanie co to może oznaczać. Bezpieczna kontynuacja, bez większych nowości, która będzie dobra, ale pozbawiona świeżości? Nawet nie chcę się oszukiwać, że w dzisiejszych czasach w trzy lata da się zrobić więcej. Tu jednak jest pewien haczyk.

Akcja gry zaczyna się krótko po wydarzeniach z pierwszej części. W mieście pojawia się nowe zagrożenie w postaci grupy tajemniczych i śmiercionośnych samurajów (podobnych do protagonisty). Nasz bohater zdobywa jednak nowych sojuszników. Jedną z nowości jest więc baza wypadowa, do której trafiamy między niektórymi misjami, gdzie możemy porozmawiać z towarzyszami czy ulepszyć sprzęt. Historii jest więc w grze wyraźnie więcej. Czy jednak jest się czym zachwycać? Osobiście mam z tym wielki problem. Może mrugnąłem w niewłaściwym momencie, ale dosyć szybko straciłem kontekst całej sytuacji i cele kolejnych misji stały się dla mnie niejasne. Akurat w takiej grze jak Ghostrunner najmniej mi to przeszkadza, ale jednak odniosłem wrażenie, że całkowicie omija mnie jeden z istotnych elementów gry.

Zostawmy tę fabułę i zastanówmy się czy faktycznie mówimy o porządnym sequelu czy jest to tylko Ghostrunner 1,5. Zacznę od tego, aby Was przestrzec - przeczytajcie recenzję do końca i nie wyciągajcie zbyt szybko wniosków. Tutaj faktycznie w pewnym momencie pojawia się twist, który dosyć mocno zmienił mój odbiór tego co przygotowało One More Level. Wróćmy jednak do początku. Pierwsze etapy wyglądają bardziej jak DLC do jedynki niż sequel. Otoczenie i mechaniki prezentują się niemalże tak samo. Pewnie gdy postawimy obok siebie screeny z obu gier to zauważymy progres w oprawie wizualnej, ale pod kątem mechaniki niewiele się zmieniło. Jest oczywiście kilka nowych zdolności, dzięki czemu nie musimy korzystać tylko z shurikenów. Czuć też, że twórcy chcieli abyśmy częściej korzystali z dodatkowych zdolności bohatera. To sprawia, że możliwości wykonania niektórych aren jest znacznie więcej.

Jeśli więc początkowo coś się zmieniło, to raczej proporcje niż mechaniki. W Ghostrunner 2 zdecydowanie mniej jest klasycznych dla jedynki aren zawalonych wrogami, których musimy sprawnie pokonać. Tym razem twórcy więcej miejsca poświęcają na sekcje zręcznościowe. Momentami wręcz spotkanie przeciwnika było pewnym powiewem świeżości. Nie widzę w tym oczywiście wielkiego problemy. Wręcz przeciwnie, takie rozmieszczenie akcentów bardzo mi się podoba i sprawia, że gra jest bardziej różnorodna. Widać też, że designerzy chcieli aby małe fragmenty gry były skupione wokół konkretnych typów przeszkód. Efekt jest świetny. Mimo braku znaczącej liczby nowych mechanik rozgrywka stała się bardziej różnorodna. Szkoda tylko, że miasto dalej wygląda monotematycznie. Początkowo bardzo więc brakowało mi ciekawszych lokacji.

Pierwsza, wielka zmiana w rozgrywce pojawiła się dopiero po kilku godzinach. Wtedy właśnie otrzymujemy dostęp do motocykla, zdecydowanie najświeższej mechaniki jaką przygotowało One More Level. Sekcje, w których pędzimy nim przez miasto są jeszcze szybsze i mocniej napędzające adrenalinę. Samo sterowanie maszyną też jest zrobione na bardzo dobrym poziomie. Niestety muszę się doczepić do jednej kwestii. W pierwszej sekwencji gra wymusza na nas przyspieszanie, aby nie zgubić sygnału. Czasami zdarzało się, że jego siła spadała, a mimo wykorzystania całego dopalacza i tak ginąłem. Sporo więc było bezsensownych śmierci, które psuły mi radość z tych sekcji. Niby miałem sporo przyjemności, ale jednak musiała pojawić się jakaś łyżka dziegciu. To był moment, w którym czułem lekkie rozczarowanie. Niby gra się fajnie, ale to bardziej DLC do pierwszej części, a nie sequel. Wtedy jednak wyskoczyłem motocyklem poza mury miasta. Cyberpunkowy mrok zastąpiła słoneczna postapokalipsa, sygnałem nie trzeba było się już przejmować, a przede mną otworzyły się drzwi do całkowicie nowych możliwości. Drodzy państwo, Ghostrunner 2 zaczyna się właśnie teraz.

Sequel pełną gębą po kilku godzinach

Niebywałe jest to jak zmiana otoczenia całkowicie odmieniła moje wrażenia z gry. Byłem już nieco zmęczony stylistyką znaną z pierwszej części i nagle otrzymałem coś zupełnie świeżego. Za postapokaliptycznym klimatem poszły też zmiany w rozgrywce. Kolejne sekcje z motocyklem nie były już typowym torem przeszkód, a podróżą po zrujnowanej autostradzie. Poczułem jakbym nagle zaczął oddychać pełną piersią. Olbrzymia przestrzeń dookoła stała się bardzo odświeżająca. Zmienił się nawet level design. Jeden z poziomów to wręcz mały otwarty świat, na którym mamy trzy znaczniki z zadaniami do wykonania i motocykl, którym możemy przemieszczać się między nimi. Przyjemność w tym jest ogromna, bo maszyna została wykonana fantastycznie. Chapeau bas przed tymi deweloperami z One More Level, którzy odpowiadali za jej stworzenie. Jak zagracie w grę to przekonacie się ile w tym frajdy. Spoilować nie będę, ale wiedzcie, że czeka tam jeszcze sporo niespodzianek.