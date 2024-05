Genialna oferta PlayStation Plus w maju. Ubiegłoroczny polski hit i nowość od EA

Jeżeli w ostatnich miesiącach straciliście wiarę w PlayStation Plus, to najnowsza oferta przeznaczona na maj może zmienić Wasze nastawienie. Tak dobrej listy gier usłudze od Sony nie było od dawna. Nie tylko ze względu na aż cztery gry, które posiadacze abonamentu odbiorą w tym miesiącu, ale również na jakość i świeżość proponowanych produkcji.

Kolejną produkcją, która tym razem dostępna będzie tylko na PS5 jest Ghostrunner 2 . Polski hit One More Level zadebiutował na rynku w październiku ubiegłego roku, zgarniając wysokie oceny od recenzentów. Tytuł na Opencritic może pochwalić się notą 79/100 i 81% rekomendacji od krytyków.

Majową ofertę PlayStation Plus uzupełnia przygodowa gra Tunic, która inspirowana jest klasyczną Zeldą. Ostatnim tytułem jest Destiny 2: Lightfall, czyli dodatek, który pojawił się w lutym 2023 roku.

Wszystkie wspomniane gry z PlayStation Plus na maj będą dostępne do pobrania od 7 maja. Do tego czasu możecie przypisać do konta produkcje z ubiegłego miesiąca, czyli Immortals of Aveum, Minecraft Legends i Skul: The Hero Slayer.

PlayStation Plus – maj 2024 (dostępne od 7 maja)