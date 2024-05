Kolejna darmowa gra w Epic Games Store ujawniona? Miał być tytuł AAA, a jest…

W czwartym w Epic Games Store ruszyły MEGA wyprzedaże 2024. W czasie trwania promocji sklep rozda aż cztery tajemnicze gry. Serwis Dealabs informował, że tym razem otrzymamy naprawdę duże tytuły AAA, co też potwierdzała pierwsza darmówka, czyli Dragon Age: Inkwizycja – Edycja Gry Roku. Kwestia interpretacji produkcji z segmentu AAA najwyraźniej może być różna i gracze nie powinni w przyszłym tygodniu liczyć na kolejną tak dużą grę, jak w tym tygodniu. Przynajmniej tak wynika z najnowszych przecieków.

Darmowe Farming Simulator 22 dostępne będzie do pobrania w przyszłym tygodniu w Epic Games Store. Grę będzie można przypisać do konta przez równy tydzień, czyli od 23 do 30 maja.