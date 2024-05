Kolejne plotki na temat nowego Xboxa. Najnowsze pogłoski ujawniają datę premiery

I to w sumie nie powinno dziwić, bo jesteśmy w połowie cyklu życia konsol obecnej generacji. Nasuwa to podejrzenie, że zarówno Microsoft, jak i Sony gorączkowo pracują obecnie nad swoimi kolejnymi konsolami, wiele jednak wskazuje na to, że przyjmą nieco inne filozofie.

Wygląda na to, że Xbox Series S/X już jakiś czas temu dotarł do sufitu i teraz sprzedaż gwałtownie spada. Nawet Sony, którego PlayStation 5 leje pod względem sprzedaży swojego głównego konkurenta, ogłosiło, „Wkraczając w drugą połowę cyklu konsolowego, spodziewamy się liczby nowych PS5 sprzedanych jednostek będzie stopniowo spadać”.

Z jednej strony prawie pewne jest, że Sony pracuje nad PlayStation 5 Pro , które ma zostać wydane pod koniec tego lub na początku przyszłego roku. Z drugiej wydaje się, że Microsoft ma zamiar pominąć ten etap i przeskoczy od razu do kolejnej generacji i zapowiedział już, że jego nowa konsola to „największy skok technologiczny, jaki kiedykolwiek widzieliśmy w historii”.

Jak wynikało z informacji ujawnionych po dużym wycieku danych w zeszłym roku, zarówno Microsoft, jak i Sony rozważały wypuszczenie nowych konsol w 2028 roku. Jednak informacje nie były do końca aktualne, a od tego czasu Microsoft kupił Activision Blizzard i nie udało mu się zwiększyć sprzedaży Xbox Series S/X. Później jeden z informatorów branżowych (cieszący się sporą wiarygodnością), twierdził, że słyszał, iż następna konsola Xbox pojawi się w 2026 r.

A teraz do chóru dołącza niezawodny Insider Gaming, powołując się na eksploratora danych z Call of Duty, który twierdzi, że otrzymał wiarygodne dowody na to, że następny Xbox zostanie wydany w 2026 roku. I nie tylko to, najwyraźniej zostanie wydany wraz z tegorocznym Call of Duty.

Jest to oczywiście całkowicie niepotwierdzona informacja więc należy ją przyjmować z bardzo potrzebną dawką niedowierzania, ale z pewnością można powiedzieć, że jest to całkiem rozsądna strategia.