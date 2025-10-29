PlayStation Plus na listopad oficjalnie. Niezależny hit 2022 roku i coś dla fanów rajdów

Wiemy, jakie gry trafią w przyszłym miesiącu w ręce subskrybentów usługi Sony.
Na początku tygodnia do sieci wyciekła część listopadowej oferty PlayStation Plus. Dzisiaj natomiast – zgodnie z tradycją – Sony oficjalnie poinformowało, jakie gra trafią w przyszłym miesiącu do abonentów wspomnianej usługi. Okazuje się, że już niedługo klienci japońskiej firmy będą mogli dodać do swoich wirtualnych bibliotek niezwykle ciepło przyjętą produkcję z 2022 roku.
Największą gwiazdą listopadowej oferty PlayStation Plus jest Stray, czyli przygodówa akcja od Blue Twelve Studio. Wspomniana produkcja spotkała się z ciepłym przyjęciem zarówno ze strony graczy, jak i recenzentów, a także zdobyła m.in. tytuł „Najlepszej gry niezależnej” w trakcie The Game Awards 2022. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat tego tytułu, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Stray - naprzód kitku!
Oprócz Stray w przyszłym miesiącu w ręce abonentów firmy Sony trafi również EA Sports WRC 24. Wiadomość ta z pewnością ucieszy wszystkich miłośników rajdów samochodowych. Pełną ofertą PlayStation Plus na listopad 2025 znajdziecie poniżej.
PlayStation Plus – oferta na listopad 2025
EA Sports WRC 24(PS5)
Stray(PS4/PS5)
Totally Accurate Battle Simulator(PS4/PS5)
Na koniec warto przypomnieć, że listopadowa oferta PlayStation Plus będzie dostępna od 4 listopada 2025 roku, czyli od najbliższego wtorku. Abonenci usługi Sony mają również ostatnią szansę na dodanie do swoich bibliotek gier udostępnionych w ramach październikowej oferty PlayStation Plus.
