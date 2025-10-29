Zaloguj się lub Zarejestruj

PlayStation Plus na listopad oficjalnie. Niezależny hit 2022 roku i coś dla fanów rajdów

Mikołaj Ciesielski
2025/10/29 17:10
0
0

Wiemy, jakie gry trafią w przyszłym miesiącu w ręce subskrybentów usługi Sony.

Na początku tygodnia do sieci wyciekła część listopadowej oferty PlayStation Plus. Dzisiaj natomiast – zgodnie z tradycją – Sony oficjalnie poinformowało, jakie gra trafią w przyszłym miesiącu do abonentów wspomnianej usługi. Okazuje się, że już niedługo klienci japońskiej firmy będą mogli dodać do swoich wirtualnych bibliotek niezwykle ciepło przyjętą produkcję z 2022 roku.

Oferta PlayStation Plus na listopad 2025
Oferta PlayStation Plus na listopad 2025

Największą gwiazdą listopadowej oferty PlayStation Plus jest Stray, czyli przygodówa akcja od Blue Twelve Studio. Wspomniana produkcja spotkała się z ciepłym przyjęciem zarówno ze strony graczy, jak i recenzentów, a także zdobyła m.in. tytuł „Najlepszej gry niezależnej” w trakcie The Game Awards 2022. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat tego tytułu, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Stray - naprzód kitku!

GramTV przedstawia:

Oprócz Stray w przyszłym miesiącu w ręce abonentów firmy Sony trafi również EA Sports WRC 24. Wiadomość ta z pewnością ucieszy wszystkich miłośników rajdów samochodowych. Pełną ofertą PlayStation Plus na listopad 2025 znajdziecie poniżej.

PlayStation Plus – oferta na listopad 2025

  • EA Sports WRC 24 (PS5)
  • Stray (PS4/PS5)
  • Totally Accurate Battle Simulator (PS4/PS5)

Na koniec warto przypomnieć, że listopadowa oferta PlayStation Plus będzie dostępna od 4 listopada 2025 roku, czyli od najbliższego wtorku. Abonenci usługi Sony mają również ostatnią szansę na dodanie do swoich bibliotek gier udostępnionych w ramach październikowej oferty PlayStation Plus.

Źródło:https://blog.playstation.com/2025/10/29/playstation-plus-monthly-games-for-november-stray-ea-sports-wrc-24-totally-accurate-battle-simulator

Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

