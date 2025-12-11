Epic Games rozdaje prezent z okazji The Game Awards! Tajemnicza niespodzianka dla graczy

Już dzisiaj odbędzie się gala The Game Awards 2025. W Polsce transmisja rozpocznie się o godzinie 1:30 w nocy z 11 na 12 grudnia. Z okazji tego wydarzenia, w tym tygodniu Epic Games Store przygotował tajemniczy prezent dla pecetowych graczy. Już dziś o godzinie 2:00 w nocy czasu polskiego poznamy tytuł kolejnego prezentu, który gracze będą mogli przypisać do swojego konta.

Więcej darmowych gier w Epic Games Store

Przypomnijmy, że wciąż możemy odebrać prezenty z ubiegłego tygodnia. Jest to The Darkside Detective oraz The Jackbox Party Pack 4.