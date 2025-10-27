Zaloguj się lub Zarejestruj

PS Plus na listopad wycieka. Znamy tytuł pierwszej gry z nadchodzącej oferty

Radosław Krajewski
2025/10/27 12:50
0
0

To właśnie tę grę otrzymają subskrybenci PS Plus Essential już w listopadzie.

Już w najbliższą środę Sony ogłosi pełną listę gier w ramach PlayStation Plus Essential, które trafią do graczy na początku listopada. Teraz serwis Dealabs ujawnił pierwszy z tytułów, które trafi do oferty.

PlayStation Plus
PlayStation Plus

PlayStation Plus na listopad 2025 z pierwszą ujawnioną grą

Według wycieku pierwszą grą PS Plus na listopad jest Stray, czyli przygodowa gra akcji od Blue Twelve Studio, w której wcielamy się w bezdomnego kota przemierzającego cyberpunkowe miasto pełne zagadek i tajemnic. Tytuł miał swoją premierę w lipcu 2022 roku.

Gra zostanie udostępniona od 4 listopada 2025 roku i będzie dostępna zarówno na PlayStation 5, jak i PlayStation 4 dla wszystkich abonentów PS Plus. Stray zadebiutowało pierwotnie jako ekskluzywna gra na konsolach PlayStation i od razu trafiło do katalogu PS Plus Extra, gdzie zdobyło ogromną popularność. Rok później produkcja pojawiła się również na konsolach Xbox, a także dołączyła do oferty Xbox Game Pass.

GramTV przedstawia:

W tej chwili nie wiadomo jeszcze, jakie dwa inne tytuły uzupełnią listopadową ofertę PS Plus Essential. Oficjalne ogłoszenie całej listy nastąpi już 29 października 2025 roku o 17:30.

Dla przypomnienia, obecnie subskrybenci PS Plus Essential mogą jeszcze dodać do swoich bibliotek Alan Wake 2, Cocoon i Goat Simulator 3. Oferta dostępna będzie tylko do 4 listopada 2025 roku.

Źródło:https://www.dealabs.com/magazine/ps-plus-essential-on-connait-le-titre-phare-des-jeux-mensuels-de-novembre-2025-60690

Tagi:

News
Sony
PS4
PlayStation 4
PlayStation
PlayStation Plus
Sony Interactive Entertainment
abonament
PlayStation 5
PS5
usługa
Stray
subskrypcja
Blue Twelve Studio
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112