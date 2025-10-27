PS Plus na listopad wycieka. Znamy tytuł pierwszej gry z nadchodzącej oferty

To właśnie tę grę otrzymają subskrybenci PS Plus Essential już w listopadzie.

Już w najbliższą środę Sony ogłosi pełną listę gier w ramach PlayStation Plus Essential, które trafią do graczy na początku listopada. Teraz serwis Dealabs ujawnił pierwszy z tytułów, które trafi do oferty. PlayStation Plus na listopad 2025 z pierwszą ujawnioną grą Według wycieku pierwszą grą PS Plus na listopad jest Stray, czyli przygodowa gra akcji od Blue Twelve Studio, w której wcielamy się w bezdomnego kota przemierzającego cyberpunkowe miasto pełne zagadek i tajemnic. Tytuł miał swoją premierę w lipcu 2022 roku.

Gra zostanie udostępniona od 4 listopada 2025 roku i będzie dostępna zarówno na PlayStation 5, jak i PlayStation 4 dla wszystkich abonentów PS Plus. Stray zadebiutowało pierwotnie jako ekskluzywna gra na konsolach PlayStation i od razu trafiło do katalogu PS Plus Extra, gdzie zdobyło ogromną popularność. Rok później produkcja pojawiła się również na konsolach Xbox, a także dołączyła do oferty Xbox Game Pass.

GramTV przedstawia:

W tej chwili nie wiadomo jeszcze, jakie dwa inne tytuły uzupełnią listopadową ofertę PS Plus Essential. Oficjalne ogłoszenie całej listy nastąpi już 29 października 2025 roku o 17:30. Dla przypomnienia, obecnie subskrybenci PS Plus Essential mogą jeszcze dodać do swoich bibliotek Alan Wake 2, Cocoon i Goat Simulator 3. Oferta dostępna będzie tylko do 4 listopada 2025 roku.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.