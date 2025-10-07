Zaloguj się lub Zarejestruj

PlayStation Plus na październik już dostępne. W ofercie wielki hit

Patrycja Pietrowska
2025/10/07 12:00
0
0

Sony udostępniło zestaw gier w ramach październikowego PlayStation Plus.

Sony udostępniło kolejny zestaw gier w ramach usługi PlayStation Plus. W październikowej ofercie, która jest dostępna od dzisiaj, znalazł się wielki hit. Mowa o Alan Wake 2, który zebrał świetne oceny zarówno wśród graczy, jak i krytyków.

PlayStation Plus – październik 2025
Poza wspomnianym Alan Wake 2, na subskrybentów usługi Sony czeka również Goat Simulator 3 oraz Cocoon. Pierwszy z wymienionych pozwala wcielić się w kozę, która może wykonywać abstrakcyjne działania w stworzonym przez deweloperów świecie. Cocoon zabiera nas zaś w kosmiczną przygodę do „światów wewnątrz światów”.

Źródło:https://blog.playstation.com/2025/10/01/playstation-plus-monthly-games-for-october-alan-wake-2-goat-simulator-3-cocoon/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

