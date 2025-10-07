PlayStation Plus na październik już dostępne. W ofercie wielki hit

Sony udostępniło kolejny zestaw gier w ramach usługi PlayStation Plus. W październikowej ofercie, która jest dostępna od dzisiaj, znalazł się wielki hit. Mowa o Alan Wake 2, który zebrał świetne oceny zarówno wśród graczy, jak i krytyków.

Nowe gry w usłudze PlayStation Plus już dostępne – październik 2025

Poza wspomnianym Alan Wake 2, na subskrybentów usługi Sony czeka również Goat Simulator 3 oraz Cocoon. Pierwszy z wymienionych pozwala wcielić się w kozę, która może wykonywać abstrakcyjne działania w stworzonym przez deweloperów świecie. Cocoon zabiera nas zaś w kosmiczną przygodę do „światów wewnątrz światów”.

PlayStation Plus – oferta na październik 2025