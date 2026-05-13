Baldur's Gate Remake powstaje na silniku BG3. Uwielbiana przez fanów lokacja przejdzie zmianę, aby zapewnić „ogromną rewolucję wizualną”

Radosław Krajewski
2026/05/13 08:00
Baldur's Gate 3 ożywia legendę. Fani tworzą imponujący remake pierwszej części i zapowiadają istotną zmianę.

Fani Baldur’s Gate 3 od dłuższego czasu pracują nad przeniesieniem historii i lokacji z pierwszej odsłony serii do środowiska gry Larian Studios. Owocem tego jest modyfikacja Return to Candlekeep - Deathbringer's Reign, która już jakiś czas temu otrzymała grywalne demo dostępne dla wszystkich graczy. Teraz modderzy powrócili z nowymi informacjami o swoim ambitnych projekcie, ujawniając garść szczegółów, które spodobają się sympatykom pierwszego Baldur’s Gate.

Baldur’s Gate 3 – nowe szczegóły fanowskiego remake’u pierwszego Baldur’s Gate

Twórcy opublikowali na Reddicie nowe materiały prezentujące postępy prac nad Candlekeep. Najnowsze zrzuty ekranu pokazują lokację, która przeszła ogromną metamorfozę. Autorzy wielokrotnie zwiększyli ilość roślinności, dzięki czemu cytadela przypomina dziś spokojne, porośnięte zielenią sanktuarium.

Gdy nasz zespół się rozrósł, a nasze umiejętności w pracy z silnikiem Baldur's Gate 3 znacząco się poprawiły, uznaliśmy, że musimy wrócić do początku i zapewnić waszemu domowi z dzieciństwa ogromną rewolucję wizualną, na jaką naprawdę zasługuje.

Nasi projektanci poziomów całkowicie przeobrazili cytadelę, kładąc znacznie większy nacisk na bujny, zarośnięty klimat ogrodów.

Chcieliśmy, aby Candlekeep sprawiało wrażenie naprawdę starożytnego, spokojnego sanktuarium, które przez stulecia było stopniowo odzyskiwane przez naturę – wyjaśnili twórcy mody.

Modderzy podkreślają jednak, że projekt nadal znajduje się w aktywnej fazie rozwoju. Obecnie trwają prace nad ostatnimi poprawkami i dopracowaniem szczegółów otoczenia. Na końcu swojej wiadomości autorzy zwrócili się również do innych twórców modów, zachęcając ich do wsparcia przedsięwzięcia.

Jeśli tempo prac zostanie utrzymane, Deathbringer's Reign może stać się jednym z najbardziej imponujących fanowskich remake'ów ostatnich lat i spełnić marzenie wielu miłośników klasycznego Baldur's Gate. Niestety na premierę pełnej wersji Return to Candlekeep - Deathbringer's Reign do Baldur’s Gate 3 będziemy musieli jeszcze trochę poczekać.

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/baldur-s-gate/baldurs-gate-3-fans-behind-og-baldurs-gate-remake-mod-revamp-candlekeep-to-give-it-the-massive-visual-overhaul-it-truly-deserves/

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

