Baldur's Gate Remake powstaje na silniku BG3. Uwielbiana przez fanów lokacja przejdzie zmianę, aby zapewnić „ogromną rewolucję wizualną”

Fani Baldur’s Gate 3 od dłuższego czasu pracują nad przeniesieniem historii i lokacji z pierwszej odsłony serii do środowiska gry Larian Studios. Owocem tego jest modyfikacja Return to Candlekeep - Deathbringer's Reign, która już jakiś czas temu otrzymała grywalne demo dostępne dla wszystkich graczy. Teraz modderzy powrócili z nowymi informacjami o swoim ambitnych projekcie, ujawniając garść szczegółów, które spodobają się sympatykom pierwszego Baldur’s Gate.

Baldur’s Gate 3 – nowe szczegóły fanowskiego remake’u pierwszego Baldur’s Gate

Twórcy opublikowali na Reddicie nowe materiały prezentujące postępy prac nad Candlekeep. Najnowsze zrzuty ekranu pokazują lokację, która przeszła ogromną metamorfozę. Autorzy wielokrotnie zwiększyli ilość roślinności, dzięki czemu cytadela przypomina dziś spokojne, porośnięte zielenią sanktuarium.