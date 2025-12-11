Lords of the Fallen z wielką aktualizacją. CI Games zdradza szczegóły patcha 2.5

CI Games zamyka etap związany z rozbudową Lords of the Fallen z 2023 roku i dostarcza graczom finalną dużą aktualizację. Patch oznaczony numerem 2.5 wprowadza zmiany, które mają odświeżyć cały system walki oraz zapewnić nowe wyzwania zarówno dla powracających graczy, jak i tych, którzy dopiero chcą sięgnąć po ten soulslike dzięki trwającej promocji.

Lords of the Fallen z wielką aktualizacją 2.5

Aktualizacja przede wszystkim przekształca sposób, w jaki reagują przeciwnicy. Zarówno bossowie, jak i mniejsze zagrożenia zachowują się teraz zdecydowanie szybciej oraz częściej zmieniają tempo pojedynku. W efekcie starcia stają się bardziej dynamiczne, ponieważ wyjątkowe ruchy i skrócone przerwy między atakami sprawiają, że gracze muszą pozostawać w ciągłej gotowości. Twórcy zadbali także o większą różnorodność zachowań znanych bossów. Kultowa Pieta korzysta z nowych kombinacji, natomiast masywny Congregator of Flesh atakuje w sposób płynniejszy dzięki skróceniu animacji przygotowawczych. Zmiany objęły również mini bossów, którzy lepiej reagują na pozycję gracza i częściej wykorzystują swoje zdolności. Zwykli przeciwnicy stali się natomiast wyraźnie bardziej nieprzewidywalni przez skrócone czasy odnowienia zaklęć oraz większą agresję.