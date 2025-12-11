Lords of the Fallen z wielką aktualizacją. CI Games zdradza szczegóły patcha 2.5

Poprzednie Lords of the Fallen z 2023 roku otrzymało ostatnią dużą aktualizacją. Wersja 2.5 znacząco zmienia walkę i dodaje nowy tryb dla weteranów.
CI Games zamyka etap związany z rozbudową Lords of the Fallen z 2023 roku i dostarcza graczom finalną dużą aktualizację. Patch oznaczony numerem 2.5 wprowadza zmiany, które mają odświeżyć cały system walki oraz zapewnić nowe wyzwania zarówno dla powracających graczy, jak i tych, którzy dopiero chcą sięgnąć po ten soulslike dzięki trwającej promocji.
Lords of the Fallen z wielką aktualizacją 2.5
Aktualizacja przede wszystkim przekształca sposób, w jaki reagują przeciwnicy. Zarówno bossowie, jak i mniejsze zagrożenia zachowują się teraz zdecydowanie szybciej oraz częściej zmieniają tempo pojedynku. W efekcie starcia stają się bardziej dynamiczne, ponieważ wyjątkowe ruchy i skrócone przerwy między atakami sprawiają, że gracze muszą pozostawać w ciągłej gotowości. Twórcy zadbali także o większą różnorodność zachowań znanych bossów. Kultowa Pieta korzysta z nowych kombinacji, natomiast masywny Congregator of Flesh atakuje w sposób płynniejszy dzięki skróceniu animacji przygotowawczych. Zmiany objęły również mini bossów, którzy lepiej reagują na pozycję gracza i częściej wykorzystują swoje zdolności. Zwykli przeciwnicy stali się natomiast wyraźnie bardziej nieprzewidywalni przez skrócone czasy odnowienia zaklęć oraz większą agresję.
Największą nowością jest jednak tryb Veteran przygotowany z myślą o tych, którzy marzą o naprawdę wymagających pojedynkach. Ten wariant rozgrywki dodatkowo wzmacnia bossów obecnych w Mournstead i sprawia, że nawet dobrze znane potyczki mogą całkowicie zaskoczyć nowymi sekwencjami ruchów oraz zmienionym rytmem ofensywy. Zakończenie zmagań w tym trybie przynosi unikalną nagrodę w postaci napierśnika Veteran of the Veil zapewniającego bonus do zdobywania przedmiotów.
Na tym jednak nie koniec, bo aktualizacja dotyczy również broni należących do bossów. Wybrane egzemplarze uzbrojenia otrzymały zupełnie nowe animacje ataków, co podkreśla charakter oraz historię przeciwników z gry. Twórcy podsumowali, że wersja 2.5 łączy w sobie ponad siedemdziesiąt poprawek inspirowanych uwagami sześciu milionów graczy, którzy przez ostatnie miesiące dzielili się opiniami na temat rozgrywki.
Od premiery wsłuchujemy się w głos naszej społeczności, angażując ją w rozwój gry. Oddajemy w jej ręce to, o co prosili, i z radością udostępniamy nowości za darmo wszystkim właścicielom gry. To ostatnia duża aktualizacja, będąca spełnieniem naszej wizji Lords of the Fallen – dodaje Marek Tyminski, CEO CI Games.
GramTV przedstawia:
CI Games podkreśla, że jest to finalna znacząca aktualizacja rozbudowująca podstawową wersję Lords of the Fallen. Studio przypomina także o trwającej promocji. Grę można nabyć z 50% zniżką na PC w Steam i Epic Games Store oraz na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!