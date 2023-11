Recenzja Robocop: Rogue City - to powinna być trzecia część trylogii filmowej!

Robocop: Rogue City to jedna z tych gier, które niezwykle trudno ocenić. Z jednej strony dlatego, że pracujący nad projektem Teyon wcześniej bardzo dobrze pokazał, iż jak nikt inny rozumie realia kultowych filmów akcji w przypadku Terminator: Resistance, a z drugiej pewne technikalia dawały się mocno tej grze we znaki. Głównie dlatego, że to jednak trochę inna liga jeśli chodzi o gry komputerowe same w sobie nawet we wsparciem dobrze znanego wydawcy jakim jest Nacon.

W przypadku Robocopa jest bardzo podobnie, bowiem jeśli chodzi o klimat oraz aspekty fabularne spokojnie można byłoby powiedzieć, że Rogue City mogłoby być prawilną „trójką” w trylogii o znanym robocie-policjancie. Z drugiej strony techniczne problemy dają się tak we znaki, że trudno jest ich nie pominąć.

Nowe problemy Detroit

To, co w przypadku Robocop: Rogue City jest najlepsze to fakt, iż zasadniczo fabularnie całość jest niewiarygodnie prosta tak, jak było to w filmach. Sam fakt tego, że całość rozpoczyna się charakterystyczną dla kina tamtych czasów sytuacją, w której zadaniem głównego bohatera jest wsparcie odbicia zakładników z opanowanej przez lokalny gang stacji telewizyjnej wręcz ocieka klimatem kina lat osiemdziesiątych. Później również pojawia się miejsce na przeróżne zadania dodatkowe, które wypełnia Robocop w trakcie swojej służby oraz odkrywania kolejnych tajemnic związanych z Nowym mającym coraz to większe wpływy w grupach przestępczych Detroit.

Jest miejsce na pewne zaskoczenia, jest również miejsce na to, aby zgrabnie połączyć pewne fakty z tym, co później będzie miało miejsce w filmie Robocop 3. Pojawiają się również zgrabnie ograne one-linery oraz charakterystyczne dla serii ujęcia pokazujące komisariat policji. Co prawda zadania poboczne są do bólu generyczne i wykonywanie ich nie wpływa drastycznie na poszerzenie wiedzy na temat tego uniwersum, ale to również w niektórych momentach… aż tak nie wadzi. Tym bardziej, ze w zależności od pewnych wyborów dialogowych oraz wykonanych ruchów wpływają na późniejsze wydarzenia np. to, że dana osoba podda się bez większych problemów zamiast stawiać opór (oczywiście dając jej dwadzieścia sekund na poddanie) i pojawi się w późniejszych rozdziałach tej historii.

Wracając jednak do głównej linii fabularnej, to powiem tak – o ile na samym początku miałem spory problem ze złapaniem rytmu tej historii, tak wraz z odkrywaniem kolejnych tajemnic oraz łączeniem kropek całość ogrywa się niesamowicie dobrze i tak, jakby oglądało się dobry film akcji z dawnych lat. W połączeniu z faktem, iż sam Peter Weller ponownie wcielił się w rolę Robocopa chciałoby się powiedzieć „ja chcę tęgo więcej!”. Tym bardziej, że również pozostali bohaterowie znani z trylogii również wypadli w tym wszystkim naprawdę przyzwoicie, a do Annie Lewis zawsze będę miał pewną słabość.

Zrozumieć Robocopa

I tutaj pojawia się chyba największy konflikt między jakością a rozrywką, bo prawdę mówiąc całość prezentuje się momentami jak bardzo prosty projekt pokazujący możliwości silnika Unreal Engine 5 w praktyce. Do tego stopnia, że dziwne bugi, glitche oraz znikający przeciwnicy nie są tutaj wielkim zaskoczeniem. Podobnie jak fakt, że przy dużym zamieszaniu podczas grania na PlayStation 5 całość staje się niezwykle niewyraźna. Do tego stopnia, że chwała twórcom za system namierzania przeciwników charakterystyczny dla Robocopa, który zresztą bardzo dobrze działa tworząc z Rogue City coś na zasadzie symulatora strzelania do bandytów a’la shooting gallery. To zresztą najlepiej prezentuje się w momentach, w których główny bohater musi na zawody mierzyć się z innymi w to kto więcej przeciwników wyeliminuje.

Nie zmienia to jednak faktu, ze całość sprawia niesamowitą frajdę. Bez względu na to czy to strzelanie w wybuchowe beczki czy pojazdy po to, aby przeciwnicy znikali na lewo i prawo… czy też strzelanie z ciężkiego karabinu maszynowego w cienkie gipsowe ścianki, aby wyeliminować każdego na swojej drodze. Co prawda z czasem wraz z rozwojem możliwości Robocopa pojawiają się dodatkowe umiejętności takie jak ogłuszenie czy dodatkowe wzmocnienie tarcz, ale koniec końców proste rozwiązania są tutaj najlepsze. Nawet, jeśli momentami wydają się zbyt drewniane oraz proste.