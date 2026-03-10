Zaloguj się lub Zarejestruj

Epic zdecydował. Ta decyzja zaboli niejednego gracza Fortnite'a

Maciej Petryszyn
2026/03/10 20:40
0
0

Jeżeli chodzi o Fortnite’a, to trzeba się powoli oswajać z myślą, że tanio to już było. Moi drodzy, idą podwyżki.

Epic Games ogłosiło wzrost cen. Kieszenie zabolą prawdopodobnie jednego gracza.

V-Dolce
V-Dolce

V-Dolce będą kosztować więcej dolców

Od 19 marca ceny V-Dolców, czyli funkcjonującej wewnątrz Fortnite’a waluty, idą w górę. Za każdy z dostępnych pakietów zapłacimy co prawda tyle samo, co dotychczas, ale w zamian otrzymamy mniejszą liczbę V. Jeżeli więc policzymy średnią cenę za jednego V-Dolca, wyjdzie nam, że mamy do czynienia z około 25-procentowymi podwyżkami. Więcej i to znacznie wydamy również przy nabywaniu dokładnej wartości V. Wcześniej jeden V-Dolec przy takiej formie zakupów wyceniany był na 0,50 dolarów. Tymczasem od przyszłego czwartku będzie to już cały okrągły 1 dolar, co oznacza wzrost aż o 50 procent.

To jednak nie wszystko, bo mniej waluty będą co miesiąc dostawać też subskrybenci usługi Ekipa Fortnite. Wcześniej mogli oni liczyć na to, że regularnie na ich konto wpływać będzie 1 000 V-Dolców z tytułu wykupionej subskrypcji. I chociaż nadal będą oni otrzymywać comiesięczny dodatek, to wynoszący już “tylko” 800 V-Dolców. Również w przepustce bojowej nie znajdziemy już bonusowych nagród pieniężnych o wartości 500 V. Ciężkie więc idą czasy dla tych, którzy lubią szastać pieniędzmi, by później móc szastać wirtualnymi pieniędzmi.

Nowe ceny wyglądają tak:

  • 9 dolarów – 800 V-Dolców (wcześniej 1000)
  • 23 dolary – 2 400 V-Dolców (wcześniej 2 800)
  • 37 dolarów – 4 500 V-Dolców (wcześniej 5 000)
  • 90 dolarów – 12 500 V-Dolców (wcześniej 13 500)

GramTV przedstawia:

A skąd w ogóle te podwyżki? Epic tłumaczy to następująco:

Koszty prowadzenia Fortnite znacznie wzrosły, więc podnosimy ceny, aby pomóc w opłaceniu rachunków.

W obliczu tych wszystkich podwyżek jest też dla fanów Fortnite’a pewne pocieszenie. Otóż Epic zdecydował się obniżyć ceny dostępnych w grze przepustek bojowych. Ta główna, oznaczona jako OG, zamiast 1000 V-Dolców, kosztować będzie 800 V-Dolców. Z kolei przepustka muzyczna i przepustka LEGO potaniały z 1 400 V do poziomu 1 200 V. Ale to tylko drobnostka w obliczu ogólnego pakietu podwyżek. Pakietu zaskakującego, bo przecież Epic Games dopiero co po wielu latach zawarło z Google ugodę i można oczekiwać, że w najbliższej przyszłości Fortnite powróci wreszcie do Sklepu Play, zapewniając sobie dopływ kolejnych użytkowników.

Źródło:https://kotaku.com/fortnite-raising-v-buck-prices-and-cutting-back-bonus-rewards-to-help-pay-the-bills-2000677532

Tagi:

News
Epic Games
Fortnite
Epic
przepustka
ceny
wzrost cen
subskrypcja
podwyżka cen
wzrost
przepustka bojowa
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112