Epic zdecydował. Ta decyzja zaboli niejednego gracza Fortnite'a

Jeżeli chodzi o Fortnite’a, to trzeba się powoli oswajać z myślą, że tanio to już było. Moi drodzy, idą podwyżki.

Epic Games ogłosiło wzrost cen. Kieszenie zabolą prawdopodobnie jednego gracza. V-Dolce będą kosztować więcej dolców Od 19 marca ceny V-Dolców, czyli funkcjonującej wewnątrz Fortnite’a waluty, idą w górę. Za każdy z dostępnych pakietów zapłacimy co prawda tyle samo, co dotychczas, ale w zamian otrzymamy mniejszą liczbę V. Jeżeli więc policzymy średnią cenę za jednego V-Dolca, wyjdzie nam, że mamy do czynienia z około 25-procentowymi podwyżkami. Więcej i to znacznie wydamy również przy nabywaniu dokładnej wartości V. Wcześniej jeden V-Dolec przy takiej formie zakupów wyceniany był na 0,50 dolarów. Tymczasem od przyszłego czwartku będzie to już cały okrągły 1 dolar, co oznacza wzrost aż o 50 procent.

To jednak nie wszystko, bo mniej waluty będą co miesiąc dostawać też subskrybenci usługi Ekipa Fortnite. Wcześniej mogli oni liczyć na to, że regularnie na ich konto wpływać będzie 1 000 V-Dolców z tytułu wykupionej subskrypcji. I chociaż nadal będą oni otrzymywać comiesięczny dodatek, to wynoszący już “tylko” 800 V-Dolców. Również w przepustce bojowej nie znajdziemy już bonusowych nagród pieniężnych o wartości 500 V. Ciężkie więc idą czasy dla tych, którzy lubią szastać pieniędzmi, by później móc szastać wirtualnymi pieniędzmi. Nowe ceny wyglądają tak: 9 dolarów – 800 V-Dolców (wcześniej 1000)

23 dolary – 2 400 V-Dolców (wcześniej 2 800)

37 dolarów – 4 500 V-Dolców (wcześniej 5 000)

90 dolarów – 12 500 V-Dolców (wcześniej 13 500)

A skąd w ogóle te podwyżki? Epic tłumaczy to następująco: Koszty prowadzenia Fortnite znacznie wzrosły, więc podnosimy ceny, aby pomóc w opłaceniu rachunków. W obliczu tych wszystkich podwyżek jest też dla fanów Fortnite’a pewne pocieszenie. Otóż Epic zdecydował się obniżyć ceny dostępnych w grze przepustek bojowych. Ta główna, oznaczona jako OG, zamiast 1000 V-Dolców, kosztować będzie 800 V-Dolców. Z kolei przepustka muzyczna i przepustka LEGO potaniały z 1 400 V do poziomu 1 200 V. Ale to tylko drobnostka w obliczu ogólnego pakietu podwyżek. Pakietu zaskakującego, bo przecież Epic Games dopiero co po wielu latach zawarło z Google ugodę i można oczekiwać, że w najbliższej przyszłości Fortnite powróci wreszcie do Sklepu Play, zapewniając sobie dopływ kolejnych użytkowników.

