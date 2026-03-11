Sony pozwane na 2 miliardy funtów. Gigant obwiniany o zawyżanie cen

Przed Sony trudny czas. Japoński gigant czeka bowiem walka w brytyjskim sądzie związana z pozwem wytoczonym na naprawdę ogromną sumę.
Co zarzuca się producentowi PlayStation 5? I czy zarzuty te są naprawdę zasadne?
Sony oskarżone o “monopolistyczne dyktowanie zawyżonych cen”
Sprawa trafia do londyńskiego Trybunału Apelacyjnego ds. Konkurencji i toczy się ona w imieniu ok. 12 milionów osób mieszkających w Wielkiej Brytanii. W pozwie Sony zarzuca się, iż wykorzystywało swoją “monopolistyczną pozycję”, by zawyżać ceny cyfrowych gier. Chodzi o wymóg, by gry oraz dodatki były kupowane i sprzedawane wyłącznie poprzez PlayStation Store. Nakładanie takiego obowiązku miało sprawić, że japoński gigant mógł dyktować ceny, które były zbyt wysokie w porównaniu do tego, ile trzeba było zapłacić za fizyczne, pudełkowe odpowiedniki tych samych produkcji.
Sam pozew opiewa na kwotę 2 miliardów funtów, a stojący na czele powodów Alex Neill twierdzi wręcz, że “gracze, którzy zapłacili za dużo, powinni otrzymać zwrot pieniędzy”. Z tego też powodu początkowo szacowano wartość pozwu nawet na 5 miliardów funtów, potem jednak suma ta została obniżona. Niemniej reprezentujący stronę pozywającą prawnik Robert Palmer uważa roszczenia za jak najbardziej zasadne, podkreślając, że Sony dzięki swojej pozycji ma odpowiednie możliwości, by ustalać ceny na swoją korzyść i jednocześnie na niekorzyść konsumentów.
Sony może i ustala ceny detaliczne, nie mierząc się z żadną konkurencją detaliczną w zakresie treści cyfrowych. Pozwala to firmie uzyskiwać monopolistyczne zyski z dystrybucji cyfrowej – stwierdził Palmer.
Jak nietrudno się domyślić, producent PlayStation nie zgadza się z takim postawieniem sprawy. Sony twierdzi natomiast, że dzięki miliardom zainwestowanym na przestrzeni lat stworzyło zintegrowaną platformę gamingową, dzięki której korzyści czerpią również konsumenci. Prawnicy firmy podnoszą również kwestię marży, zaznaczając, że względem rynkowych standardów nie jest ona bynajmniej wygórowana. Jednocześnie złożonemu pozwowi zarzuca się, iż pomija on kompletnie kwestię kosztów ponoszonych przez firmę. Teraz wszystko będzie musiał rozstrzygnąć odpowiedni sąd.
