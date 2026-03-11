Sony pozwane na 2 miliardy funtów. Gigant obwiniany o zawyżanie cen

Przed Sony trudny czas. Japoński gigant czeka bowiem walka w brytyjskim sądzie związana z pozwem wytoczonym na naprawdę ogromną sumę.

Co zarzuca się producentowi PlayStation 5? I czy zarzuty te są naprawdę zasadne?

Sony oskarżone o “monopolistyczne dyktowanie zawyżonych cen”

Sprawa trafia do londyńskiego Trybunału Apelacyjnego ds. Konkurencji i toczy się ona w imieniu ok. 12 milionów osób mieszkających w Wielkiej Brytanii. W pozwie Sony zarzuca się, iż wykorzystywało swoją “monopolistyczną pozycję”, by zawyżać ceny cyfrowych gier. Chodzi o wymóg, by gry oraz dodatki były kupowane i sprzedawane wyłącznie poprzez PlayStation Store. Nakładanie takiego obowiązku miało sprawić, że japoński gigant mógł dyktować ceny, które były zbyt wysokie w porównaniu do tego, ile trzeba było zapłacić za fizyczne, pudełkowe odpowiedniki tych samych produkcji.