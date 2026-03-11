Zaloguj się lub Zarejestruj

Po 18 latach odkryto nowy easter egg z Uncharted. Był bardzo dobrze ukryty

Radosław Krajewski
2026/03/11 16:45
Nic dziwnego, że wcześniej prawdopodobnie nikt o nim nie słyszał oprócz twórców gry.

Pierwsza odsłona serii Uncharted zadebiutowała w 2007 roku na PlayStation 3 i zapoczątkowała jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek w historii konsol Sony. Okazuje się jednak, że nawet po niemal dwóch dekadach od premiery gra wciąż potrafi zaskoczyć swoimi ukrytymi skarbami. Jeden z graczy odkrył dobrze ukryty sekret, który przez lata pozostawał niezauważony.

Uncharted – w pierwszej części odnaleziono nowy easter egg, który był ukryty przed graczami przez 18 lat

Nieoczekiwanego odkrycia dokonał speedrunner znany jako Panzerdeer. Podczas eksperymentów w 19. rozdziale gry z tzw. „debug menu”, postanowił wyjść poza standardowy obszar mapy i zajrzeć na niedostępne do tej pory lokacje. Właśnie tam natrafił na ukryty element przygotowany przez twórców z Naughty Dog.

Po opuszczeniu właściwego obszaru poziomu gracz znalazł grafikę przedstawiającą 16 zdjęć w stylu policyjnych kartotek. Na fotografiach znajdują się członkowie zespołu deweloperskiego pracującego nad grą. Każda z osób trzyma kartkę z pseudonimem, a wśród widocznych nazw pojawiają się między innymi Cor-Upted czy BigDaddy.

Easter egg jest wyjątkowo trudny do znalezienia, ponieważ wymaga wyjścia poza granice mapy przy użyciu narzędzi debugowych. Co ciekawe, ukryta grafika znajduje się zarówno w oryginalnej wersji gry na PS3, jak i w późniejszym wydaniu na PS4, co oznacza, że sekret przetrwał kolejne edycje tytułu.

Historia Nathana Drake’a rozpoczęta w tej produkcji przerodziła się później w pełnoprawną serię przygodowych gier akcji. Historia bohatera i Eleny Fisher została domknięta w Uncharted 4: Kres Złodzieja, natomiast Chloe Frazer otrzymała własną przygodę w Uncharted: Zaginione Dziedzictwo. Obie produkcje doczekały się w 2022 roku odświeżonego wydania na PlayStation 5 w pakiecie Uncharted: Kolekcja Dziedzictwo Złodziei, który w tym samym roku trafił również na PC.

Źródło:https://www.eurogamer.net/uncharted-drakes-fortune-easter-egg-cracked-open-18-years-after-release

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

