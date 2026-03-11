Po 18 latach odkryto nowy easter egg z Uncharted. Był bardzo dobrze ukryty

Nic dziwnego, że wcześniej prawdopodobnie nikt o nim nie słyszał oprócz twórców gry.

Pierwsza odsłona serii Uncharted zadebiutowała w 2007 roku na PlayStation 3 i zapoczątkowała jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek w historii konsol Sony. Okazuje się jednak, że nawet po niemal dwóch dekadach od premiery gra wciąż potrafi zaskoczyć swoimi ukrytymi skarbami. Jeden z graczy odkrył dobrze ukryty sekret, który przez lata pozostawał niezauważony.

Uncharted – w pierwszej części odnaleziono nowy easter egg, który był ukryty przed graczami przez 18 lat

Nieoczekiwanego odkrycia dokonał speedrunner znany jako Panzerdeer. Podczas eksperymentów w 19. rozdziale gry z tzw. „debug menu”, postanowił wyjść poza standardowy obszar mapy i zajrzeć na niedostępne do tej pory lokacje. Właśnie tam natrafił na ukryty element przygotowany przez twórców z Naughty Dog.