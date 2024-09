Recenzja Warhammer 40K: Space Marine 2 - idealny powrót po latach?

Balonik hype’u został napompowany do niebotycznych rozmiarów i żeby od razu ostudzić pewien zapał powiem od razu – tak, Space Marine 2 to godny sequel, który pod wieloma względami rozwija pomysły z poprzedniej części serii dodając o wiele większą skalę zgodną z dzisiejszymi standardami w branży gier. Co prawda są pewne minusy, ale mimo wszystko fani czterdziestkowego Wojennego Młotka powinni być zadowoleni.

Mała adnotacja:

Z racji tego, iż przed premierą mogliśmy ograć tryb Operacji w kilka osób w kooperacji (tutaj wielkie podziękowania dla moich towarzyszy broni), tak próba ogrania trybu Eternal War skupiającej się na starciach PvP była właściwie niemożliwa. Dlatego też pełna ocena gry Warhammer 40K: Space Marine 2 pojawi się kilka dni po rozpoczęciu wcześniejszego dostępu dla tych, którzy wykupili wersję Deluxe.

Po opisaniu trybów kampanii oraz PvE pojawi się orientacyjna ocena bez oceny trybu multiplayer. Głównie ze względu na fakt, że zapewne większość z was skupi się właśnie na kampanii, a później rzuci się w wir starć z innymi graczami.

Powrót Demeriana Titusa… w tej samej, choć innej roli

Najtrudniejszym momentem tej recenzji będzie tak naprawdę ocena kampanii fabularnej tak, aby nie spoilerować najwierniejszym fanom postaci Kapitana Titusa tego, jak to się stało, że powrócił on w szeregi Ultramarines po wydarzeniach z pierwszej części gry.

Dlatego też ustalmy na starcie – Demerian Titus powrócił w szeregi Ultramarines w wyniku dość… ciekawego splotu wydarzeń, który jest nam wyjaśniany już na starcie w ramach krótkiej misji połączonej z samouczkiem. Od wydarzeń na planecie Graia minęło prawie 200 lat, sam Titus z jednej strony został przydzielony do zupełnie nowego oddziału i zdegradowany do rangi porucznik… ale z drugiej strony powrócił jako Primaris, także są również duże plusy biorąc pod uwagę fakt, iż na każdym kroku towarzyszy mu pewna nieufność ze strony braci zakonu Ultramarines.

I powiedzmy sobie wprost, że koniec końców fabularnie Space Marine 2 to nie są szczyty fabularne w grach komputerowych, ponieważ wszelkie wydarzenia mające miejsce na ekranie to pretekst do przelewania krwi rożnych stworów za pomocą wszelkich dostępnych narzędzi w arsenale Kosmicznych Marines. Nie zmienia to jednak faktu, iż jako „akcyjniak” w tym świecie sprawdza się bardzo dobrze i trzyma przy ekranie do samego końca, bo najzwyczajniej chcemy zobaczyć jakie będzie zakończenie tym razem. Tutaj muszę przyznać, że pojawiło się małe zaskoczenie na mojej twarzy… ale to sami ocenicie czy pozytywne czy nie.

Misje fabularne są również poprzeplatane tzw. operacjami, które możemy ogrywać w zupełnie innym trybie sami lub w kooperacji (tak jak kampanię). Są one bowiem czymś w rodzaju wydarzeń, które mają miejsce w podobnym czasie co misje z linii główniej kampanii jako, że Porucznik Titus otrzymuje do dyspozycji dodatkowe, trzy osobowe oddziały wspierające główną ekipę w ich działaniach. Często również między drużynami dochodzi do rozmów, które mają miejsce w trakcie kolejnych zadań, więc zasadniczo najlepiej byłoby w momencie pojawienia się dodatkowych oddziałów rozgrywać sobie operacje przed wyruszeniem dalej z kampanią. Najlepszym porównaniem do czegoś podobnego byłyby misje Strike z Destiny 2 – również pełniły one pewien łącznik między wydarzeniami fabularnymi, choć w ich przypadku były one rozgrywane chronologicznie. Tutaj mówimy o tym, że kolejny etap fabularny to tak naprawdę trzy misje różnych oddziałów.

Największym jednak minusem w tym wszystkim jest fakt, że przełączenie się w tryb operacji może skutkować ponowną koniecznością odbycia wszystkich rozmów i spacerów po barce przed główną misją. Gdyby nie to i konieczność kombinowania z wcześniejszym rozpoczęciem misji byłoby prawie że idealnie, a tak trzeba po prostu uważać żeby nie stracić tych kilku dodatkowych minut na powtarzaniu rozmów.

Inną kwestią jest fakt, że zarówno główne misje jak i te w operacjach są dość długie. Co prawda w przypadku tych pierwszych możemy skorzystać z punktów zapisu i do nich wrócić, tak w przypadku tych drugich jest to niemożliwe (zrozuzmiałe również). Również warto pamiętać, że operacje w przypadku graczy, którzy oswajają się z mechanikami Space Marine 2 mogą być dość przytłaczające– z jednej strony w przypadku obrażeń krytycznych misja jest nieudana i nie możemy wrócić na pole bitwy tak jak podczas gry z innymi, a z drugiej towarzysze prowadzeni przez AI są losowani z pozostałych klas postaci i może się zdarzyć, że czasami stają się oni mocno bezużyteczni w trakcie potyczek. Nie mówiąc już o tym, że wykonywanie niektórych z zadać w trakcie misji wymaga wiele cierpliwości i samozaparcia (np. gdy trzeba podłożyć kilka materiałów wybuchowych, a jesteśmy otoczeni przez Tyranidów).

Mimo wszystko w kwestii poziomu trudności na pewno jest o wiele mniej hardkorowo niż bywało w testowych wersjach Space Marine 2 przed premierą. Całość jest o wiele bardziej wyważona i nawet grając klasą najbardziej defensywną jest szansa, że przebrniecie przez wszystkie misje. Z kolei misje główne mają wiele możliwości w kwestii doboru odpowiedniej broni czy też zbierania wszelakich granatów czy amunicji, także spokojnie – Emperor Protects!

Całość rozgrywki wraz z operacjami na średnim poziomi trudności do według twórców od 10 do 12 godzin zabawy i mniej więcej podobny czas osiągnąłem przechodząc grę z punktu A do B bez ewentualnego powtarzania misji. Być może również duża w tym zasługa faktu, iż tak naprawdę walki z bossami w Space Marine 2 są dość proste i przewidywalne nawet, jeśli mówimy o najbardziej „skomplikowanym” w kwestii mechanik starciu. Nie potrzebuje ono bowiem specjalnego przygotowania czy też ustalania taktyk – koniec końców najważniejsze jest to, aby przeciwnikowi zbić pasek życia do zera i ewentualnie uważać, aby nie zgarnąć czymś dodatkowym w międzyczasie (głównie w operacjach). Czy sprawia to natomiast dużo frajdy? Jak najbardziej! W przypadku takich gier nie ma co się bowiem silić na wymyślne fabularne fikołki czy też głębię, chociaż muszę przyznać, że zakończenie mnie zaskoczyło w jednym momencie. Ot taki drobny smaczek dla fanów, nic więcej nie powiem!

Farbki czy rozwój – jak to z tym sieciowym Space Marine 2 jest?

Osobny akapit przeznaczę natomiast na kwestię rozwoju naszych wojaków w trybach sieciowych PvE oraz PvP (o tym porozmawiamy wraz z oceną trybu Eternal War).