PS Plus Extra i Premium na kwiecień oficjalnie. Wyścigi, epickie przygody i nie tylko

Sony sugeruje, że jedną z największych atrakcji kwietniowej oferty PlayStation Plus Extra i Premium jest The Crew Motorfest. Jeśli zastanawiacie się, czy warto poświęcić swój czas na zapoznanie się ze wspomnianą produkcję Ubisoftu, to zapraszamy Was do lektury: 5 rzeczy, które The Crew Motorfest robi lepiej niż Forza Horizon 5. Poniżej znajdziecie natomiast pełną listę gier, które już za kilka dni wzbogacą bibliotekę usługi producenta konsol PlayStation.
PlayStation Plus Extra – nowe gry na kwiecień 2026
Football Manager 26 Console (PS5)
Horizon Zero Dawn Remastered (PS5)
Monster Train (PS5)
Squirrel with a Gun (PS5)
The Casting of Frank Stone (PS5)
The Crew Motorfest (PS4/PS5)
Warriors: Abyss (PS4/PS5)
PlayStation Plus Premium – nowe gry na kwiecień 2026
Wild Arms 4
Na koniec warto dodać, że wszystkie wymienione wyżej gry trafią w ręce abonentów PlayStation Plus Extra i Premium już 21 kwietnia 2026 roku, czyli w najbliższy wtorek.
