PS Plus Extra i Premium na kwiecień oficjalnie. Wyścigi, epickie przygody i nie tylko

Mikołaj Ciesielski
2026/04/15 18:45
Już w przyszłym tygodniu będą mogli zostać menedżerem klubu piłkarskiego, odkryć tajemnice dawnej cywilizacji i pościgać się na hawajskiej wyspie.

Oferta PlayStation Plus Extra i Premium na kwiecień 2026 roku wyciekła już kilka godzin temu. Sony na szczęście nie kazało nam czekać zbyt długo i ujawniło oficjalną listę tytułów, które zmierzają do wspomnianej usługi. Zgodnie z przekazanymi informacjami już w przyszłym tygodniu klienci producenta konsol PlayStation otrzymają dostęp do m.in. takich tytułów jak Football Manager 2026, Horizon Zero Dawn Remastered czy The Casting of Frank Stone.

Oferta PlayStation Plus Extra i Premium na kwiecień 2026

Sony sugeruje, że jedną z największych atrakcji kwietniowej oferty PlayStation Plus Extra i Premium jest The Crew Motorfest. Jeśli zastanawiacie się, czy warto poświęcić swój czas na zapoznanie się ze wspomnianą produkcję Ubisoftu, to zapraszamy Was do lektury: 5 rzeczy, które The Crew Motorfest robi lepiej niż Forza Horizon 5. Poniżej znajdziecie natomiast pełną listę gier, które już za kilka dni wzbogacą bibliotekę usługi producenta konsol PlayStation.

PlayStation Plus Extra – nowe gry na kwiecień 2026

  • Football Manager 26 Console (PS5)
  • Horizon Zero Dawn Remastered (PS5)
  • Monster Train (PS5)
  • Squirrel with a Gun (PS5)
  • The Casting of Frank Stone (PS5)
  • The Crew Motorfest (PS4/PS5)
  • Warriors: Abyss (PS4/PS5)

PlayStation Plus Premium – nowe gry na kwiecień 2026

  • Wild Arms 4

Na koniec warto dodać, że wszystkie wymienione wyżej gry trafią w ręce abonentów PlayStation Plus Extra i Premium już 21 kwietnia 2026 roku, czyli w najbliższy wtorek.

Źródło:https://blog.playstation.com/2026/04/15/playstation-plus-game-catalog-for-april-the-crew-motorfest-horizon-zero-dawn-remastered-football-manager-26-console-warriors-abyss-and-more/

Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

