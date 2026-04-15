PS Plus Extra i Premium na kwiecień oficjalnie. Wyścigi, epickie przygody i nie tylko

Sony sugeruje, że jedną z największych atrakcji kwietniowej oferty PlayStation Plus Extra i Premium jest The Crew Motorfest. Jeśli zastanawiacie się, czy warto poświęcić swój czas na zapoznanie się ze wspomnianą produkcję Ubisoftu, to zapraszamy Was do lektury: 5 rzeczy, które The Crew Motorfest robi lepiej niż Forza Horizon 5. Poniżej znajdziecie natomiast pełną listę gier, które już za kilka dni wzbogacą bibliotekę usługi producenta konsol PlayStation.

PlayStation Plus Extra – nowe gry na kwiecień 2026

Football Manager 26 Console (PS5)

(PS5) Horizon Zero Dawn Remastered (PS5)

(PS5) Monster Train (PS5)

(PS5) Squirrel with a Gun (PS5)

(PS5) The Casting of Frank Stone (PS5)

(PS5) The Crew Motorfest (PS4/PS5)

(PS4/PS5) Warriors: Abyss (PS4/PS5)

PlayStation Plus Premium – nowe gry na kwiecień 2026