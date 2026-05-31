Dwie gry za darmo na Steam. Nowe prezenty dla graczy

Na Steam ruszyły nowe darmowe okazje na samo zakończenie maja. Tym razem gracze mogą odebrać aż dwie gry za darmo. Pierwszą z nich jest Moonrise Fall, czyli niezależna przygodówka od studia Made From Strings, która właśnie obchodzi siódmą rocznicę swojej premiery. Drugą grą za darmo jest IQ Under Construction, czyli kooperacyjna gra zręcznościowa, stworzona przez PoseidonPlay. Produkcja pojawiła się na rynku w czerwcu ubiegłego roku, więc mowa o względnie świeżym tytule. Poniżej znajdziecie wszystkie szczegóły na oferty nowych darmowych gier na Steam.
Dwie darmowe gry na Steam
- Moonrise Fall – za darmo (do 2 czerwca do 19:00 czasu polskiego)
Moonrise Fall to klimatyczna gra przygodowo-logiczna o chłopcu, który po śmierci obojga rodziców w wypadku samochodowym gubi się w nadprzyrodzonym lesie. Sprawdź swoje zdolności detektywistyczne. Wyposażony w pełen wskazówek dziennik, aparat fotograficzny i latarnię, musi rozwikłać tajemnice lasu oraz fotografować dziwaczne stworzenia zamieszkujące to miejsce.
Moonrise Fall oferuje świat pełen zagadek logicznych, połączonych z klasyczną przygodą, eksploracją i kolekcjonowaniem znajdziek. To surrealistyczna, subtelna opowieść o stracie i odnajdywaniu nowego sensu życia, inspirowana prawdziwymi doświadczeniami.
Odkrywaj we własnym tempie takie lokacje jak jaskinie, kopalnie, tartak oraz miejsca wykraczające poza granice rzeczywistości. Dowiedz się, dlaczego chłopiec został uwięziony w tym osobliwym świecie i kto stoi za jego losem.
- IQ Under Construction – za darmo (do 1 czerwca do 19:00 czasu polskiego)
Kiedy mówiliśmy „tworzymy grę dla zabawy”, nie spodziewaliśmy się, że skończy się to właśnie tak.
IQ Under Construction to coraz bardziej szalona wspinaczka, w której ty i twoi znajomi jesteście połączeni tajemniczą energią (nie pytajcie, jak to działa, bo sami do końca tego nie rozumiemy). Najważniejsze jest jedno: nie oddalajcie się od siebie za bardzo, bo w przeciwnym razie... gotowi, start... i z powrotem na sam początek!
Zaczynacie na samym dole i wspinacie się coraz wyżej, pokonując sprytnie zaprojektowane przeszkody, przeskakując niebezpieczne konstrukcje i w panice przekrzykując się na czacie głosowym (oczywiście jeśli macie na to ochotę). Ta gra jest jak przyjaźń: jeśli ktoś postanowi działać na własną rękę, wszyscy przegrywają.
