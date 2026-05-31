Zaloguj się lub Zarejestruj

Dwie gry za darmo na Steam. Nowe prezenty dla graczy

Radosław Krajewski
2026/05/31 07:00
0
0

Valve rozdaje dwie darmowe gry na dobre zakończenie maja.

Na Steam ruszyły nowe darmowe okazje na samo zakończenie maja. Tym razem gracze mogą odebrać aż dwie gry za darmo. Pierwszą z nich jest Moonrise Fall, czyli niezależna przygodówka od studia Made From Strings, która właśnie obchodzi siódmą rocznicę swojej premiery. Drugą grą za darmo jest IQ Under Construction, czyli kooperacyjna gra zręcznościowa, stworzona przez PoseidonPlay. Produkcja pojawiła się na rynku w czerwcu ubiegłego roku, więc mowa o względnie świeżym tytule. Poniżej znajdziecie wszystkie szczegóły na oferty nowych darmowych gier na Steam.

Steam
Steam

Dwie darmowe gry na Steam

  • Moonrise Fall za darmo (do 2 czerwca do 19:00 czasu polskiego)

Moonrise Fall to klimatyczna gra przygodowo-logiczna o chłopcu, który po śmierci obojga rodziców w wypadku samochodowym gubi się w nadprzyrodzonym lesie. Sprawdź swoje zdolności detektywistyczne. Wyposażony w pełen wskazówek dziennik, aparat fotograficzny i latarnię, musi rozwikłać tajemnice lasu oraz fotografować dziwaczne stworzenia zamieszkujące to miejsce.

Moonrise Fall oferuje świat pełen zagadek logicznych, połączonych z klasyczną przygodą, eksploracją i kolekcjonowaniem znajdziek. To surrealistyczna, subtelna opowieść o stracie i odnajdywaniu nowego sensu życia, inspirowana prawdziwymi doświadczeniami.

Odkrywaj we własnym tempie takie lokacje jak jaskinie, kopalnie, tartak oraz miejsca wykraczające poza granice rzeczywistości. Dowiedz się, dlaczego chłopiec został uwięziony w tym osobliwym świecie i kto stoi za jego losem.

Kiedy mówiliśmy „tworzymy grę dla zabawy”, nie spodziewaliśmy się, że skończy się to właśnie tak.

IQ Under Construction to coraz bardziej szalona wspinaczka, w której ty i twoi znajomi jesteście połączeni tajemniczą energią (nie pytajcie, jak to działa, bo sami do końca tego nie rozumiemy). Najważniejsze jest jedno: nie oddalajcie się od siebie za bardzo, bo w przeciwnym razie... gotowi, start... i z powrotem na sam początek!

Zaczynacie na samym dole i wspinacie się coraz wyżej, pokonując sprytnie zaprojektowane przeszkody, przeskakując niebezpieczne konstrukcje i w panice przekrzykując się na czacie głosowym (oczywiście jeśli macie na to ochotę). Ta gra jest jak przyjaźń: jeśli ktoś postanowi działać na własną rękę, wszyscy przegrywają.

GramTV przedstawia:

Tagi:

PC
Steam
Valve
promocja
darmowe gry
oferta
za darmo
cyfrowa dystrybucja
Valve Software
promocje
prezent
okazja
gry za darmo
Moonrise Fall
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112