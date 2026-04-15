PlayStation Plus Extra na kwiecień wycieka. Sony zadbało o kolejne głośne tytuły

To właśnie te gry trafią do katalogu PlayStation Plus Extra i Premium.

Do sieci wyciekła oferta PlayStation Plus Extra na kwiecień 2026. Po udanym początku roku w usłudze, nadchodzi kolejna aktualizacja katalogu gier, która może przyciągnąć uwagę wielu graczy. Tym bardziej że Sony zaoferuje swój ekskluzywny hit.

PlayStation Plus Extra – Horizon Zero Dawn Remastered główną niespodzianką oferty na kwiecień 2026

Z najnowszych informacji udostępnionych przez serwis Dealabs wynika, że już 21 kwietnia do biblioteki trafią trzy znaczące tytuły. Na pierwszy plan wysuwa się powrót serii Horizon w odświeżonej wersji pierwszej części. Horizon Zero Dawn Remastered, które zadebiutowało jesienią 2024 roku, ponownie zasili usługę, tym razem oferując ulepszoną oprawę wizualną i dostosowanie do nowszego sprzętu.