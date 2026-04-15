PlayStation Plus Extra na kwiecień wycieka. Sony zadbało o kolejne głośne tytuły

To właśnie te gry trafią do katalogu PlayStation Plus Extra i Premium.
Do sieci wyciekła oferta PlayStation Plus Extra na kwiecień 2026. Po udanym początku roku w usłudze, nadchodzi kolejna aktualizacja katalogu gier, która może przyciągnąć uwagę wielu graczy. Tym bardziej że Sony zaoferuje swój ekskluzywny hit.
PlayStation Plus Extra – Horizon Zero Dawn Remastered główną niespodzianką oferty na kwiecień 2026
Z najnowszych informacji udostępnionych przez serwis Dealabs wynika, że już 21 kwietnia do biblioteki trafią trzy znaczące tytuły. Na pierwszy plan wysuwa się powrót serii Horizon w odświeżonej wersji pierwszej części. Horizon Zero Dawn Remastered, które zadebiutowało jesienią 2024 roku, ponownie zasili usługę, tym razem oferując ulepszoną oprawę wizualną i dostosowanie do nowszego sprzętu.
Obok tego gracze mogą liczyć na The Crew Motorfest, czyli dynamiczną produkcję wyścigową od Ubisoftu, która stawia na otwarty świat i festiwalowy klimat rywalizacji. Trzecim wzmocnieniem oferty ma być Football Manager 26 Console, czyli najnowsza odsłona popularnej serii menedżerskiej. To wydanie jest szczególnie istotne, gdyż jako pierwsze korzysta z silnika Unity, co może oznaczać zauważalne zmiany w prezentacji i działaniu gry.
Warto zauważyć, że zarówno The Crew Motorfest, jak i Football Manager 26 Console pojawiły się wcześniej w abonamencie konkurencji, czyli Xbox Game Pass.
Oficjalne ogłoszenie powinno nastąpić jeszcze dziś, 15 kwietnia, około godziny 17:30 czasu polskiego. W tle pojawiają się spekulacje o nadchodzącym wydarzeniu State of Play, które miałoby odbyć się już 16 kwietnia. Obecnie jednak Sony nie zapowiedziało żadnego pokazu.
